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Sécurité

اثر الكشف عن ملصقة لعلم ''داعش'' داخل المركز الوطني لاعداد النخبة بالمنزه - فتح تحقيق امني واداري

Jeudi 16 Février 2017
بــاب نــات - ذكر مصدر من وزارة الشباب والرياضة في تصريح ل "وات" مساء الخميس ان " الوزارة قامت بالتنسيق الفوري مع السلط الامنية من اجل فتح بحث جزائي وتحقيق في الغرض" وذلك على خلفية الزيارة الفجئية التي قامت بها ماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة امس الاربعاء الى المركز الوطني لاعداد النخبة بالحي الوطني الرياضي بالمنزه والتي تفطنت خلالها الى وجود ملصقة لعلم تنظيم "داعش" الارهابي مثبتة على احدى الخزائن .

واضاف نفس المصدر ان " الوزيرة وقفت كذلك على عدة نقائص وإخلالات داخل هذا المركز الرياضي وقد أمرت بفتح تحقيق إداري داعية بالمناسبة إلى تفقد الجمعيات والجامعات الرياضية خاصة منها المختصة في ألعاب الفنون القتالية " ر- م ف




Publié le:2017-02-16 21:03:14

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