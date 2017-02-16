اتصالات تونس تنضم لمنظومة الفاتورة الالكترونية

Jeudi 16 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-16 21:10:01

- انضمت اتصالات تونس، الخميس، الى منظومة الفوترة الالكترونية التي تشرف عليها شبكة تونس للتجارة، وذلك بمقتضى اتفاق تولى توقيعه كل من الرئيس المدير العام للشبكة، مصطفى المزغني والرئيس المدير العام لاتصالات تونس، نزار بوقيلة.وستكون اتصالات تونس اول مؤسسة تونسية تتعامل بالفوترة الالكترونية بعد الشبكة، وهو ما سيمكنها من تسهيل معاملاتها وتقليص اجال الدفع وهو ما يجعلها تواكب المعايير الدولية في هذا المجال.وبين بوقيلة، في تصريح اعلامي على هامش موكب التوقيع، ان انضمام مؤسسته الى منظومة الفاتورة الالكترونية، التي اصبحت تحظى بالاعتراف الجبائي بمقتضى قانون المالية لسنة 2016، يعكس الاهمية التي توليها اتصالات تونس لرقمنة الخدمات وحماية المحيط من خلال حذف التعامل بالاوراق.وبين ان الفاتورة الالكترونية في اتصالات تونس ستخصص في مرحلة اولى لفائدة المؤسسات الخاصة والعمومية ثم للافراد في مرحلة ثانية.ومن جهته، افاد المزغني، ان عدد من المؤسسات (العمومية والخاصة) ستنخرط في هذه المنظومة، وهي تنشط في مجالات الطاقة والخدمات والصحافة على غرار ديوان الطيران المدني والمطارات والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لتوزيع واستغلال المياه وشركتي "طوطال" و"شال" للمحروقات.وابرز، ان اقرار الاعتراف الجبائي بالفوترة الالكترونية، ضمن قانون المالية لسنة 2016، مكن من الاستجابة الى مطالب المؤسسات للانخراط في هذه المنظومة وجعل هذا النوع من الفاتورة مقبول لدى ادارة الجباية حتى وان كانت لا تحمل توقيعا او طابع المؤسسة.كما ستجنب هذه المنظومة، على حد قوله، المؤسسات من تجنب تحمل تكاليف الخزن وضياع الوثائق باعتبار "ان الشركة المنخرطة في هذه المنظومة "لم تعد مضطرة للاحتفاظ بفواتيرها على مدى 10 سنوات".وقال ان شبكة تونس للتجارة، تمكنت منذ اعتمادها نظام الفوترة الالكترونية في نوفمبر 2016، من تقليص فترة الاستخلاص بصفة ملحوظة لتتراجع نسبة الفواتير غير المستخلصة من 60 بالمائة الى 15 بالمائة حاليا.ديجة