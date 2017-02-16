رئيس مجلس نواب الشعب يبحث مع وفد جامعي من كوريا الجنوبية تطوير التعاون بين البلدين

Jeudi 16 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-16 20:18:29

- بحث رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليوم الخميس مع وفد جامعي من كوريا الجنوبية تطوير التعاون بين البلدين على جميع المستويات الأكاديمية والاقتصادية.وبين الناصر خلال اللقاء الرغبة المشتركة في مزيد تطوير التعاون بين البلدين على جميع المستويات الأكاديمية والاقتصادية مشيدا بالمساهمة المتميزة لكوريا الجنوبية في مؤتمر الاستثمار " تونس 2020" الذي انتظم أواخر نوفمبر 2016.ودعا، بالمناسبة، إلى الاستثمار في تونس عبر تشجيع المؤسسات الصناعية الكورية للانتصاب في بلادنا نظرا للحوافز والامتيازات الجبائية والتشريعية التي تتوفر عليها، ولاستغلال موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل منها نقطة عبور للتصدير نحو أوروبا شمالا، وفي اتجاه الأسواق الإفريقية جنوبا، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للبرلمان.من جهة أخرى، أبرز رئيس البرلمان عمق العلاقات التي تربط تونس بكوريا الجنوبية، مشيرا إلى التعاون الاقتصادي المشترك منذ سبعينات القرن الماضي حيث استأنست كوريا بالتجربة التونسية القائمة على استقطاب الصناعات التصديرية الأجنبية من خلال ما يعرف بـ"قانون 1972" الخاص بالتصدير وصناعة النسيج.وقدم الوفد الأكاديمي الكوري الجنوبي، من جانبه، إلى رئيس المجلس نسخة من الدستور التونسي مترجما إلى اللغة الكورية، مشيرا إلى أن العمل جار حاليا على ترجمة قانون الاستثمار الأخير إلى اللغة الكورية بهدف مساندة المستثمر الكوري للاطلاع على مميزات التجربة السياسية، وخصائص الواقع الاقتصادي في تونس.وحضر اللقاء النواب، سهيل العلويني، رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، والمنصف السلامي، رئيس مجموعة الصداقة تونس- كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى النائبين الحبيب خضر و كلثوم بدر الدين.اج/عزيز