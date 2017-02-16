نسبة إنجاز المشاريع الجهوية المبرمجة منذ 2011 في ولاية جندوبة لم تتجاوز نسبة 1ر29 بالمائة الى موفى جانفي الماضي

Jeudi 16 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-16 20:03:09

- بلغت نسبة إنجاز المشاريع الجهوية المبرمجة في ولاية جندوبة منذ 2011 الى غاية 31 جانفي الماضي 1ر29 بالمائة بكلفة ناهزت 255 مليون دينار وظفت لفائدة 315 مشروعا وبلغ عدد المشاريع التي هي بصدد الانجاز الى حدود ذات الفترة نحو 210 مشاريع بنسبة إنجاز فاقت 5ر47 بالمائة بكلفة قاربت 417 مليون دينار، فيما بلغ عدد المشاريع التي هي بصدد طلب العروض 48 مشروعا بقيمة جملية ناهزت 62 مليون دينار وبنسبة تقدم في الانجاز لم تتعدّ 7 بالمائة، في حين بلغ عدد المشاريع التي هي في طور الدراسة نحو 57 مشروعا بحوالي 88 مليون دينار وبنسبة تقدم تحوم في حدود 10 بالمائة، حسب ما أورده عرض قدمته الادارة الجهوية للتنمية بجندوبة امام انظار لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب في جلسة خاصة انتظمت بمقر الولاية.وخص العرض المشاريع التي تواجه صعوبات بمحور خاص حيث بلغ العدد الجملي لمثل هذه المشاريع نحو 43 مشروعا بعد ان رصدت لها اعتمادات ناهزت 53 مليون دينار فيما لم تتجاوز نسبة الانجاز فيها 6 بالمائة.وأشار التقرير الذي عرض بحضور عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب والمديرين الجهويين وممثلي المنظمات المهنية الى أن مجموع المشاريع الخاصة بولاية جندوبة وبجميع أصنافها بلغت الى حدود 31 جانفي الماضي 673 مشروع وبقيمة جملية فاقت 877 مليون الف دينار حسب ذات المصدر.ويأتي مشروع المحاور الكبرى للماء الصالح للشراب الذي سينتفع منه نحو 204 الف نسمة ولاية جندوبة في طليعة المشاريع المعطلة سواء تعلق الامر بالمدة الزمنية التي فاقت تسع سنوات او من حيث الاعتمادات التي رصدت له والتي فاقت 95 مليون دينار وذلك بعد ان حقق نسبة انجاز فاقت 95 بالمائة.علاوة على مشروع اشغال إتمام بناء جسر مضاعف على وادي مجردة بالطريق الوطنية رقم 17 والذي انطلق منذ سنة 2009 والذي لم تتجاوز نسبة الانجاز فيه 45 بالمائة وذلك الى حدود موفى شهر جانفي من السنة الجارية.وفي تصريح لمراسل (وات) أكدت رئيسة لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب انس الحطاب ان اللجنة سترفع تقريرا في الغرض وان اللجنة ستسائل اعضاء الحكومة المعنيين في جلسة عامة وانها ستعمل على تمرير قانون الطوارئ الاقتصادية باعتباره احد اهم ضمانات تفعيل المشاريع المعطلة والذي من شانه ان يخفف من الاجراءات الادارية المطولة وان يفعل المشاريع في اوقات قياسية مقارنة بالأوقات والاجراءات المعتمدة.بالمقابل أثار عدد من نواب مجلس الشعب عن جهة جندوبة وعدد من ممثلي المجتمع المدني تذمرهم من بطء الاجراءات الادارية وطالب فيصل التبيني وزارة التربية بضخ الاعتمادات المالية المقدرة بمليوني دينار لفائدة احداث المدرسة الاعدادية بمنطقة حمام بورقيبة من معتمدية عين دراهم والتي وعد بها وزير التربية ناجي جلول، على حد قوله.فيما دعا كل من احمد المشرقي وشاكر العيادي الى ضرورة ترشيد الاولويات وذلك حتى يتسنى للجنة تفعيل ما هو اهم ودعت كل من جيهان العويشي ودرة اليعقوبي اللجنة الى ضرورة التسريع في تفعيل المشاريع المعطلة على غرار مطار طبرقة ومسرح البحر والمنطقة السقوية وغيرها باعتبارها ستكون رافعة من رافعات التشغيل والنمو الاقتصادي.مر/جود