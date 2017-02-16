حجز 140 ألف علبة سجائر مهربة بمارث بقيمة مليار و380 ألف دينار

Jeudi 16 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-16 19:26:59

- أحبطت وحدات الحرس الوطني، اليوم الخميس، بمفترق عرّام بالطريق الوطنية رقم 1 بمعتمدية مارث من ولاية قابس، عملية تهريب كمية كبيرة من السجائر.وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه تم ضبط 140 ألف علبة سجائر مهربة، مخفية بإحكام داخل صهريج شاحنة نقل ثقيلة، كانت قادمة من الجنوب في اتجاه الشمال.وأكدت أن القيمة المالية للمحجوز بما في ذلك الشاحنة الثقيلة، قدرت بمليار و380 ألف دينار، مضيفة أنه تمت إحالة السائق على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمارث لمواصلة التحريات والأبحاث معه.سبل