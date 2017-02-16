حجز 140 ألف علبة سجائر مهربة بمارث بقيمة مليار و380 ألف دينار

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه تم ضبط 140 ألف علبة سجائر مهربة، مخفية بإحكام داخل صهريج شاحنة نقل ثقيلة، كانت قادمة من الجنوب في اتجاه الشمال.
وأكدت أن القيمة المالية للمحجوز بما في ذلك الشاحنة الثقيلة، قدرت بمليار و380 ألف دينار، مضيفة أنه تمت إحالة السائق على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمارث لمواصلة التحريات والأبحاث معه.
سبل
Publié le:2017-02-16 19:26:59
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
Sur: إجتماع مرتقب لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر بتونس في إطار مبادرة رئيس الجمهورية حول الأزمة الليبية