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حجز 140 ألف علبة سجائر مهربة بمارث بقيمة مليار و380 ألف دينار

Jeudi 16 Février 2017
بــاب نــات - أحبطت وحدات الحرس الوطني، اليوم الخميس، بمفترق عرّام بالطريق الوطنية رقم 1 بمعتمدية مارث من ولاية قابس، عملية تهريب كمية كبيرة من السجائر.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أنه تم ضبط 140 ألف علبة سجائر مهربة، مخفية بإحكام داخل صهريج شاحنة نقل ثقيلة، كانت قادمة من الجنوب في اتجاه الشمال.

وأكدت أن القيمة المالية للمحجوز بما في ذلك الشاحنة الثقيلة، قدرت بمليار و380 ألف دينار، مضيفة أنه تمت إحالة السائق على فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمارث لمواصلة التحريات والأبحاث معه.
سبل



Publié le:2017-02-16 19:26:59

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1 de 1 commentaires pour l'article 138529

Nasehlelleh  (Tunisia)  |Jeudi 16 Février 2017 à 20h 00m |           
كان قالولو عونا بالصهريج نوصلو بيه شويا ماء للمدارس والمناطق المعزولة راهو ولى عندو ما يخدم ومينجمش والكميون مكسر والترمبة ماتخدمش...اما كي يستعملو للتهريب ميسالش



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