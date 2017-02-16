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سفيرة كندا بتونس تكرّم عائلة الشهيد أبو بكر الثابتي

Jeudi 16 Février 2017
بــاب نــات - نظمت سفارة كندا بتونس حفل تكريم لعائلة الشهيد أبو بكر الثابتي ضحية الهجوم الارهابي في كيبيك.
ودعت السفيرة McQueen أفراد عائلة الشهيد بزرع شجرة زيتون في حديقة السفارة, تكريما للشهيد









Publié le:2017-02-16 18:53:13

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