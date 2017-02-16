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Politique

الجهيناوي يدعو السلطات البلجيكية إلى رفع تحذير السفر الموجه إلى رعاياها الراغبين في زيارة تونس خلال لقائه برودي ديموت

Jeudi 16 Février 2017
بــاب نــات - دعا وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، السلطات البلجيكية إلى رفع تحذير السفر الموجه إلى رعاياها الراغبين في زيارة تونس، خلال لقائه اليوم الخميس بمقر الوزارة، مع الوزير رئيس فيدرالية والونيا- بروكسال البلجيكية رودي ديموت.

وتناول الطرفان خلال اللقاء، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، واقع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في جميع المجالات، حيث اتفقا على ضرورة الارتقاء بالتعاون في مجالات التعليم العالي والتكوين والشباب والثقافة، في الإطار الثنائي أو متعدد الأطراف بين الدول الفرنكوفونية، خصوصا في ظل استعداد تونس لاحتضان قمّة المنظمة الدولية للفرنكوفونية سنة 2020 .
من جهته، نوه الوزير البلجيكي، بما حققته تونس من مكاسب في مسار الانتقال الديمقراطي، مؤكدا حرص الفيدرالية على تعزيز علاقاتها مع تونس في ضوء الإمكانيات الهامة المتوفرة في هذا المجال.
وقد حضر اللقاء كل من كاتب الدولة للشؤون الخارجية، وسفير المملكة البلجيكية بتونس تيلمانس ميشال.
سبل



Publié le:2017-02-16 18:05:24

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