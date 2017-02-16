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عمّال الحضائر الثلاثة المضربون عن الطعام في معتمدية فريانة يهدّدون بالانتحار الجماعي حرقا اذا لم تتم تسوية وضعيتهم المهنية

Jeudi 16 Février 2017
بــاب نــات - هدّد اليوم الخميس ،عمّال الحضائر الثلاثة المضربون عن الطعام للأسبوع الثاني على التوالي بالمعهد الثانوي بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين ، بالانتحار الجماعي حرقا وذلك على خلفية ما اعتبروه لا مبالاة السلط المعنية وعدم تجاوبها مع مطالبهم الشرعية المتمثلة اساسا في تسوية وضعيتهم المهنية في أقرب الاجال نظرا لظروفهم الاجتماعية الصعبة وفق ما ذكره اليوم لمراسلة (وات) الكاتب العام لنقابة عمّال الحضائر بفريانة احمد العبّاسي .

وأكدّ العباسي أن عمال الحضائر المضربين عن الطعام بفريانة ، أرسلوا في بداية الأسبوع الجاري الى رئيس الحكومة والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ووالي القصرين ، بلاغات اعلامية يهددون فيها بالانتحار الجماعي ، محمّلين هذه الأطراف المسؤولية الكاملة ليما ستؤول اليه الامور في الايام القادمة، وفق تصريحه .

ومن جهته صرح اليوم رئيس المنظمة الوطنية التونسية لحقوق المواطن بفريانة عبد الرحمان الكشبوري لمراسلة (وات)، أن المنظمة راسلت بدورها الأطراف المذكورة للمطالبة بتنظيم مجلس وزاري موسع لدراسة وضعية عملة الحضائر بمختلف جهات الجمهورية وايجاد الحلول الضرورية لهذا الملف ولكنهم لم يتلقوا الى اليوم أي ردّ ، حسب قوله .
وذكر بالمناسبة أن معتمدية فريانة تشهد منذ حوالي أسبوعين تحركات احتجاجية ( وقفات واعتصامات بمقر البلدية والمستشفى المحلي ) من طرف عدد من عملة الحضائر للمطالبة بالترسيم والادماج على غرار العاملين في اطار الالية 16 والآلية 20 .
لطيفة/جود



Publié le:2017-02-16 17:28:37

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