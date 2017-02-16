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Politique

خلال موكب في قصر قرطاج : تسليم جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالاسرة إلى عدد من المؤسسات والجمعيات

Jeudi 16 Février 2017
بــاب نــات - أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الخميس بقصر قرطاج على موكب تسليم جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالأسرة بعنوان سنة 2015 إلى ممثّلي عدد من المؤسسات والجمعيات.

وتحصل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي على الجائزة الوطنية، أما الجائزة الجهوية فقد أسندت إلى كل من جمعية النهوض بنساء الجريد بولاية توزر (ميدالية ذهبية)، والمندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمنوبة (ميدالية فضية) وجمعية المرأة الريفية بولاية جندوبة (ميدالية برونزية).

وفازت جمعية التونسييين بفرنسا بالجائزة الخاصّة بالجمعيات العاملة في مجال العناية بالأسرة المهاجرة .

وأبرز رئيس الجمهورية، بالمناسبة، الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات والجمعيات، بمختلف جهات البلاد، في النهوض بالأسرة التونسية، وفي تنمية قدراتها على القيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، وفي تحسين ظروف عيش الأسر ومحيطها.
وحضرت الموكب وزيرة المرأة والاسرة والطفولة، نزيهة العبيدي.



Publié le:2017-02-16 17:19:39

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