صور فايسبوكية تورط شابين من المرناقية من أجل ''الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج تراب البلاد''

Jeudi 16 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-16 17:17:53

- تمكّن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة مساء امس الأربعاء من إيقاف شخصين في معتمدية المرناقية من أجل "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي خارج تراب البلاد" وذلك بعد كشف صور ومحتويات على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" تؤكد تبنيهما للفكر الارهابي حسب ماأفاد به مصدر أمني مراسلة (وات) بالجهة صبحة اليوم الخميس.وأوضح نفس المصدر أنه على إثر التفطّن إلى نشر أحد الشبان صورا له على متن دبابة بالأراضي الليبية حاملا سلاحا من نوع "كلاشنيكوف" على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" تم التحرّي حول الموضوع وإيقاف صاحب الحساب البالغ من العمر 29 عاما حيث انكر علاقته بأي تنظيم إرهابي، مؤكدا أنه كان يعمل حارسا بأحد المستشفيات الليبية وانه احتفظ بتلك الصور التذكارية أثناء وجوده في ليبيا.وذكر المصدر الأمني أن عملية الايقاف الثانية شملت صديق المظنون فيه الاول وابن حيه الذي يفوق عمره الثلاثين عاما وذلك بعد ضبطت تعليقاته على تلك الصور والتي أبدى فيها رأيه حول الفكر الإرهابي والجهاد وتبيّن بعد التحري أنه كان ايضا يعمل بالأراضي الليبية.وباستشارة النيابة العمومية تم الاذن بالاحتفاظ بالمظنون فيهما على ذمة الفرقة في انتظار احالتهما على التحقيق واتخاذ الاجراء القانوني اللازم في حقهما.