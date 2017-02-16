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Economie

شركة الرحلات السياحية البحرية ''فايكينغ كروزس'' تبرمج 5 زيارات لتونس في 2017

Jeudi 16 Février 2017
بــاب نــات - برمجت شركة الرحلات السياحية البحرية "فايكينغ كروزس" 5 زيارات لتونس، خلال سنة 2017، مسجلة بذلك عودة الرحلات السياحية البحرية للبلاد، حسب ما أوضحه مدير السياحة البحرية والموانئ الترفيهية بوزارة السياحة وحيد الصغير لـ (وات).

وكانت باخرة تابعة لشركة السياحة البحرية قد رست، أمس الأربعاء، في ميناء حلق الوادي للمرة الثالثة هذه السنة.
وأوضح الصغير أن ميناء حلق الوادي كان يوم 18 جانفي 2016 المحطة الأولى لرحلة سياحية بحرية على متنها ما لا يقل عن 900 سائح، فيما شهدت غرة فيفري 2017 رسو رحلة ثانية به.

وينتظر ان ترسو بالميناء، رحلتان اخريين لذات الشركة "فايكينغ كروزس"، يومي 28 فيفري الجاري وغرة مارس 2017، وفق الصغير الذي اعتبر "ان ذلك يعد اعلانا إعلانا عن عودة تونس كوجهة توقف تبرمجها الرحلات السياحية البحرية".

وتؤشر هذه الرحلات الخمس الى عودة هذا النشاط الهام لانعاش النشاط السياحي في تونس، التي استقبلت في 2010، قرابة 900 ألف سائح من الرحلات السياحية البحرية.

وأكد المتحدث أن تونس تتوفر على كل الوسائل والبنى التحتية اللازمة لتأمين سلامة الركاب والسياح، مضيفا أن "الدولة لا تدخر جهدا لإحياء سياحة الرحلات البحرية والترويج لها عالميا".
وتعد شركة الرحلات السياحية البحرية "فايكينغ كروزس"، ثاني شركة تعيد برمجة تونس ضمن وجهاتها السياحية، منذ اعتداء باردو الارهابي (18 مارس 2015)، بعد باخرة "أوروبا" التابعة للشركة الألمانية "هاباق-اليود كروزس"، في اكتوبر 2016.
انتظار/الح


Publié le:2017-02-16 15:15:14

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1 de 1 commentaires pour l'article 138516

Langdevip  (France)  |Jeudi 16 Février 2017 à 15h 59m |           
بالحرام سياحة امتع طحين

و فرحانين بيهم كيف العادة طبال وزكرة و سي الرقاص بالقلة

كان يعملوا حملة وطنية ضد الفساد و التهريب تونس ما عادش تستحق للسياحة امتع المذلة

شعب يوكل في الفلفل و الطماطم في فصل الشتاء و مهوش فرحان بالاسعار

والناس لكل تحب الخدمة كان في الادارة يعني للتكركير و الخدمة فالوتلة للبروبوار




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