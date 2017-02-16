برنامج المسكن الأول: وزير التجهيز و الاسكان يجيب على اسئلة لجنة المالية

Jeudi 16 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-16 14:57:24

- استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان، صباح اليوم إلى كل من وزيرة المالية لمياء الزريبي ووزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي.وكان الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 والمؤرخ في 31 جانفي 2017، المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده، محور اجتماع اللجنة.وأكد وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي خلال الجلسة أن صيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده لمقتضيات الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017، أنه لا صحة لوجود الجانب الحصري للباعثين العقارين للحصول على القرض المتعلق بالمسكن الاول.وأضاف أن هذا الأمر جاء لتفضيل الدولة للبناء المنظم ولدعم البناء العمودي وللحد من التوسعات العمرانية العشوائية إضافة للمحافظة على الاراضي الفلاحية وضمان توفر الشروط اللازمة.كما بين محمد صالح العرفاوي أنه عند تمكين العائلة من البيع من الخاص الى الخاص فإن ذلك سيشرع للمضاربات و البيع المشبوه وهو ما سيحول دون إدخال الحركية الاقتصادية و توفير مواطن شغل، مشيرا أن الباعثين العقاريين تمت دعوتهم بواسطة بلاغات للانخراط في برنامج المسكن الأول وقد استجاب 31 باعثا عقاريا و17 بنكا لذلك.هذا وأشار الوزير أنه قد وقع إمضاء هذه الإتفاقيات بصفة تضبط بدقة التزامات كل طرف خاصة في ما يهم استرجاع اموال الشعب، مضيفا أن القائمة مفتوحة لكل من يريد الانصهار في هذا البرنامج حيث عبر 50 باعثا عقاريا إضافيا عن رغبتهم في الانخراط في هذا البرنامج.