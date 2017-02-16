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Politique

ارتفاع الأسعار وعدد من الملفات الاجتماعية من محاور أول لقاء بين رئيس الحكومة والأمين العام الجديد لاتحاد الشغل

Jeudi 16 Février 2017
بــاب نــات - استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم الخميس بقصر الحكومة بالقصبة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي الذي أفاد أن هذا اللقاء الأول بعد انتخابه أمينا عاما جديدا للمنظمة الشغيلة، تناول عددا من القضايا المطروحة على الساحة الوطنية ذات العلاقة بالجانب الاجتماعي.

كما أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن اللقاء تطرق الى عدد من الملفات الاجتماعية على غرار الوضعيات المتعلقة بعمال الحضائر وبالمفروزين أمنيا وبشهداء الثورة وجرحاها وملف ارتفاع أسعار بعض المنتوجات الفلاحية ومنظومة الأسعار عموما وتداعياتها على المستهلك مؤكدا أهمية إيجاد حلول جدّية بما يمكّن من توفير حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي.
وأكّد نور الدين الطبوبي أنه لقي من رئيس الحكومة تفاعلا إيجابيا حول المسائل المطروحة، مشيرا إلى أهمية مواصلة الحوار بما يفضي إلى إيجاد حلول تخدم السلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني عموما.
وأفاد الأمين العام للمنظمة الشغيلة أن لقاءات قادمة ستعقد بين أعضاء من الحكومة وممثلين عن المكتب التنفيذي للاتحاد، لمواصلة العمل على تدارس مجمل الملفات الاجتماعية.





Publié le:2017-02-16 14:51:09

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