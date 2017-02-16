ارتفاع الأسعار وعدد من الملفات الاجتماعية من محاور أول لقاء بين رئيس الحكومة والأمين العام الجديد لاتحاد الشغل

كما أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أن اللقاء تطرق الى عدد من الملفات الاجتماعية على غرار الوضعيات المتعلقة بعمال الحضائر وبالمفروزين أمنيا وبشهداء الثورة وجرحاها وملف ارتفاع أسعار بعض المنتوجات الفلاحية ومنظومة الأسعار عموما وتداعياتها على المستهلك مؤكدا أهمية إيجاد حلول جدّية بما يمكّن من توفير حد أدنى من الاستقرار الاجتماعي.
وأكّد نور الدين الطبوبي أنه لقي من رئيس الحكومة تفاعلا إيجابيا حول المسائل المطروحة، مشيرا إلى أهمية مواصلة الحوار بما يفضي إلى إيجاد حلول تخدم السلم الاجتماعي والاقتصاد الوطني عموما.
وأفاد الأمين العام للمنظمة الشغيلة أن لقاءات قادمة ستعقد بين أعضاء من الحكومة وممثلين عن المكتب التنفيذي للاتحاد، لمواصلة العمل على تدارس مجمل الملفات الاجتماعية.
Publié le:2017-02-16 14:51:09
Par:ouardi (France )
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