رئيس الجمهورية يستقبل رئيس فيدرالية ''والونيا-بروكسال'' ببلجيكيا.

Jeudi 16 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-16 14:43:06

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الخميس 16 فيفري 2017 بقصر قرطاج رودي ديموت (Rudy Demotte) الوزير رئيس فيدرالية "والونيا-بروكسال" ببلجيكيا.وأكّد رودي ديموت على الأهمية التي توليها فيدرالية "والونيا-بروكسال" لتعزيز التعاون مع تونس في عدد من المجالات وبالخصوص الأكاديمية والثقافية معربا عن تقديره لمسار الانتقال الديمقراطي بتونس.ومن جانبه، جدّد رئيس الجمهورية سعي تونس لتكثيف التعاون والتبادل مع فيدرالية "والونيا بروكسال" بخصوص البرامج التي تهمّ الشباب والمتصلة بالتعليم العالي والتكوين المهني.وفي تصريح اعلامي له إثر اللقاء شدّد رودي ديموت على أهمية تعزيز علاقات التعاون الثنائية وأهمية العمل على تدعيم الشراكة بين الدول الفرنكوفونية خاصة وتونس تتهيأ لاحتضان قمّة المنظمة الدولية للفرنكوفونية سنة 2020 .وحضر اللقاء وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.