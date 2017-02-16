العناية الصحية ونقص وسائل الترفيه والتنقل من ابرز مشاغل رياضيي المركز الوطني لاعداد النخبة

Jeudi 16 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-16 16:02:39

- اطلعت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني مساء الاربعاء بالمركز الوطني لإعداد رياضيي النخبة بالمنزه على ظروف الإقامة الخاصة برياضيي النخبة المقيمين بالمركز.وتحادثت الوزيرة مع الرياضيين المقيمين بالمركز ومؤطريهم واستمعت الى مشاغلهم خاصة ما يتعلق بالنقائص والاشكاليات المطروحة بالمركز والمتمثلة أساسا في نقص العناية الصحية وخاصة ما يتعلق بدعم تواجد الممرضين بالمركز في الفترة الليلية ونقص وسائل الترفيه وعوائق تنقل الرياضيين.واعربت الشارني عن حرص الوزارة على حل هذه الاشكاليات وتجاوزها لمزيد توفير الظروف الملائمة لتألق الرياضيين محليا ودوليا وذلك في اطار السعي الى مزيد إيلاء رياضيي النخبة الإحاطة والرعاية اللازمتين.ر/ زهو