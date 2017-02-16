Radio Babnet Tunisie  On Air: Nabeel Shouail - Emthayyeeny  
Sport

العناية الصحية ونقص وسائل الترفيه والتنقل من ابرز مشاغل رياضيي المركز الوطني لاعداد النخبة

Jeudi 16 Février 2017
بــاب نــات - اطلعت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني مساء الاربعاء بالمركز الوطني لإعداد رياضيي النخبة بالمنزه على ظروف الإقامة الخاصة برياضيي النخبة المقيمين بالمركز.

وتحادثت الوزيرة مع الرياضيين المقيمين بالمركز ومؤطريهم واستمعت الى مشاغلهم خاصة ما يتعلق بالنقائص والاشكاليات المطروحة بالمركز والمتمثلة أساسا في نقص العناية الصحية وخاصة ما يتعلق بدعم تواجد الممرضين بالمركز في الفترة الليلية ونقص وسائل الترفيه وعوائق تنقل الرياضيين.
واعربت الشارني عن حرص الوزارة على حل هذه الاشكاليات وتجاوزها لمزيد توفير الظروف الملائمة لتألق الرياضيين محليا ودوليا وذلك في اطار السعي الى مزيد إيلاء رياضيي النخبة الإحاطة والرعاية اللازمتين.
ر/ زهو



Publié le:2017-02-16 16:02:39

cadre-978e3afce8d087e72c4feb7843617d8e-2017-02-16 16:02:39
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138505



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11983,2

  • (14/02)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,42283 DT        1$ =2,28703 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/02)   838,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138505 780|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires