العناية الصحية ونقص وسائل الترفيه والتنقل من ابرز مشاغل رياضيي المركز الوطني لاعداد النخبة

وتحادثت الوزيرة مع الرياضيين المقيمين بالمركز ومؤطريهم واستمعت الى مشاغلهم خاصة ما يتعلق بالنقائص والاشكاليات المطروحة بالمركز والمتمثلة أساسا في نقص العناية الصحية وخاصة ما يتعلق بدعم تواجد الممرضين بالمركز في الفترة الليلية ونقص وسائل الترفيه وعوائق تنقل الرياضيين.
واعربت الشارني عن حرص الوزارة على حل هذه الاشكاليات وتجاوزها لمزيد توفير الظروف الملائمة لتألق الرياضيين محليا ودوليا وذلك في اطار السعي الى مزيد إيلاء رياضيي النخبة الإحاطة والرعاية اللازمتين.
ر/ زهو
Publié le:2017-02-16 16:02:39
Par:langdevip (France )
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