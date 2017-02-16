مهدي جمعة يلتقي نور الدين الطبوبي في مقر الاتحاد العام التونسي للشغل

بــاب نــات
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أدى السيد مهدي جمعة رئيس الحكومة الأسبق مساء أمس زيارة إلى مقر الاتحاد العام التونسي للشغل حيث التقى السيد نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد وهنئه بنجاح المؤتمر و تبادلا في لقاء مطول الوضع الاقتصادي و الاجتماعي العام بالبلاد و الحلول التي تحتاجها تونس اليوم للخروج من الأزمة الحالية .
و يذكر أن الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي انتقد رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة.
مؤكدا في تصريح سابق له على قناة نسمة
في برنامج "هات الصحيح"، أنه نادم على اختيار مهدي جمعة رئيسا للحكومة نظرا لزلاته التي اكتشفها لاحقا كمحاولة إجهاض الحوار الوطني
Publié le:2017-02-16 13:00:25
Par:Hassen Maazaoui (Germany ) Par Mobile
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