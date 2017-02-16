Jeudi 16 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-16 12:56:46

- قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي والأوضاع على الحدود وفي المنطقة عموما، التمديد في حالة الطوارئ لمدّة ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الخميس 16 فيفري 2017.