Publié le:2017-02-16 12:56:46
التمديد في حالة الطوارئ لمدّة ثلاثة أشهر
Jeudi 16 Février 2017
بــاب نــات - قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي والأوضاع على الحدود وفي المنطقة عموما، التمديد في حالة الطوارئ لمدّة ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الخميس 16 فيفري 2017.
Publié le:2017-02-16 12:56:46
Publié le:2017-02-16 12:56:46
cadre-a28a80edf9c9a63de415d0bc97563628-2017-02-16 12:56:46
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