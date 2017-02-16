كاتب الدّولة لأملاك الدّولة يلتقي السفير التركي بتونس.

Jeudi 16 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-16 11:50:27

- استقبل السيد مبروك كرشيد ، كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية صباح اليوم بمقرّ الوزارة وفدا تركيا ممثلا للمركز الثقافي يونس إمري رفقة السيد عمر فاروق دوغان ، سفير تركيا بتونس.وجرى خلال هذا اللّقاء النظر في الاتفاقية المتعلقة بإنشاء بصورة متبادلة مراكز ثقافية بين تونس وتركيا بهدف تدعيم أواصر الصداقة والتعاون بين الطرفين والمبرمة بأنقرة بتاريخ 25 ديسمبر 2012.وتمّ الاتفاق خلال هذا اللّقاء على تكوين لجنة مشتركة بين وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية ووزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشؤون الخارجية وسفارة تركيا قصد درس السبل الكفيلة لتفعيل هذه الاتفاقية طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها والأخذ بعين الاعتبار المعاملة بالمثل.