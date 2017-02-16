اضراب عام لاعوان قطاع الحراسة والسلامة ونقل العملة في القطاع الخاص

وأضافت، حياة الطرابلسي، في تصريح ل"وات"، الخميس، أن هذا الاضراب يأتي على خلفية ما اعتبرته "المماطلة التي تنتهجها منظمة الاعراف في معالجة هذا الملف" معبرة عن "شدة أسفها من تراجع الغرفة الوطنية للحراسة عن الاتفاقية القطاعية المشتركة للقطاع".
ودعت، في السياق ذاته، "مختلف الاطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار والتدخل لمساندة هذا القطاع ومطالب الاعوان الذي يقدرعددهم باكثر من 5000 يعيشون تحت مستوى المتوسط" مؤكدة على "ضرورة التفكير في إلغاء العمل بالمناولة في القطاع الخاص".
امل
Publié le:2017-02-16 11:35:15
Par:libre (France )
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