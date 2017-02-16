اضراب عام لاعوان قطاع الحراسة والسلامة ونقل العملة في القطاع الخاص

Jeudi 16 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-16 11:35:15

- أفادت، الكاتبة العامة للجامعة والمهن والخدمات باتحاد الشغل، حياة الطرابلسي، أن أعوان قطاع الحراسة والسلامة ونقل العملة في القطاع الخاص ينفذون، اليوم، إضرابا عاما بسبب رفض، الغرفة الوطنية للحراسة والسلامة ونقل العملة، إمضاء الملحق التعديلي الخاص بالزيادة في الأجور لستني 2014 و 2015 والمقايضة بارجاع المناولة الى القطاع العام والوظيفة العمومية.وأضافت، حياة الطرابلسي، في تصريح ل"وات"، الخميس، أن هذا الاضراب يأتي على خلفية ما اعتبرته "المماطلة التي تنتهجها منظمة الاعراف في معالجة هذا الملف" معبرة عن "شدة أسفها من تراجع الغرفة الوطنية للحراسة عن الاتفاقية القطاعية المشتركة للقطاع".ودعت، في السياق ذاته، "مختلف الاطراف إلى الجلوس على طاولة الحوار والتدخل لمساندة هذا القطاع ومطالب الاعوان الذي يقدرعددهم باكثر من 5000 يعيشون تحت مستوى المتوسط" مؤكدة على "ضرورة التفكير في إلغاء العمل بالمناولة في القطاع الخاص".امل