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سيدي بوزيد: ايقاف نشاط مقطعين للحجر بمعتمدية فايض بسبب اخلالات بكراس الشروط

Jeudi 16 Février 2017
بــاب نــات - افاد المدير الجهوي لاملاك الدولة بسيدي بوزيد محمد الشاذلي الغربي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة انه تم بداية السنة الجارية ايقاف نشاط مقطعين للحجر بمنطقة الجمال من عمادة فايض من ولاية سيدي بوزيد بسبب وجود اخلالات.
وذكر ذات المصدر انه "يوجد بمنطقة فايض حوالي 10 مقاطع حجارة اغلبها يحترم الشروط المنصوص عليها بكراس الشروط الخاص باستغلال المقاطع الحجرية، وتعمل في إطار الشفافية، الا ان مقطعين اخلا بالشروط، لذلك سلطت عليهما عقوبة الايقاف عن العمل".
كما بين الغربي ان اللجنة الجهوية للمراقبة المتكونة من عدد من الادارات الجهوية المعنية (الصحة، البيئة، التجهيز، املاك الدولة، الحماية المدنية)، "تقوم بمراقبة دورية وتسجل كل المخالفات الموجودة في مختلف المجالات".
كوثر/شوقي/باشا



Publié le:2017-02-16 11:30:53

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