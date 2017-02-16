Radio Babnet Tunisie  On Air: Hedi Jouini - FOUG EL HENNA KHOLKHAL  
Politique

بن غربية يلتقي ب بوفد عن المكتب الاقليمي لHRW

Jeudi 16 Février 2017
بــاب نــات - ان التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية حول "انتهاكات حقوق الانسان في سياق حالة الطوارئ في تونس " محور لقاء المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مساء أمس الاربعاء بمقر الوزارة بوفد عن المكتب الاقليمي لهذه المنظمة تتقدمه هبة مرايف رئيسة المكتب.

وأكد الوزير بهذه المناسبة أن حقوق الإنسان هي منظومة حكم في تونس، مبرزا التزام حكومة الوحدة الوطنية بكسب المعركة ضدّ الارهاب والتطرف وبإرادة ثابتة لتعزيز حقوق الانسان .

وأضاف بن غربية أن المجتمع المدني يمثل شريكا استراتيجيا لبناء مقومات دولة القانون والمؤسسات في تونس، مشددا على انفتاح الحكومة على التعاون مع سائر منظمات وجمعيات المجتمع المدني، وطنيا ودوليا، للتصدي لكافة أوجه الانتهاكات الممكنة لحقوق الانسان.
وأعلن الوزير أنه يجري التنسيق مع الهياكل الحكومية المعنية للتحري في الانتهاكات المسجلة وردع مرتكبيها، مضيفا أن الحكومة تعمل على وضع إطار تشريعي لحالة الطوارئ والاجراءات الاستثنائية المخول للسلط العمومية اتخاذها في هذا المجال.

ونوهت هبة مرايف من جهتها بالتطور المسجل في تونس في مجال تكريس حقوق الإنسان وتركيز المؤسسات الضامنة لها على غرار هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب علاوة على هيئة حقوق الانسان، مؤكدة أن انتهاكات حقوق الانسان تبقى واردة في جل الديمقراطيات ويجب التصدّي لها بقوة القانون.



Publié le:2017-02-16 11:08:39

cadre-515d77209b9088f7d78f1fb9fc501e04-2017-02-16 11:08:39
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 138494

Mavb2013  (Tunisia)  |Jeudi 16 Février 2017 à 11h 44m |           
فهمتو تو آعلاش ركب شعر



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11983,2

  • (14/02)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,42283 DT        1$ =2,28703 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/02)   838,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138494 864|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires