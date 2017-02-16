مشاغل القطاع الفلاحي محور لقاء رئيس الحكومة بعبد المجيد الزّار

Jeudi 16 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-16 11:04:06

- مثّلت مشاغل القطاع الفلاحي والسّبل الكفيلة بمعالجتها محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، برئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزّار.وإثر اللّقاء، صرّح رئيس المنظمة الفلاحيّة أنّه تم الإتفاق على عقد جلسة في إطار 5 زائد 5 ستخصّص لتدارس جملة من الملفات الحيويّة والمهمّة، من بينها مياه الريّ وأسعار الحليب ومسائل تتصل بالإرشاد الفلاحي.وكان المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري قرر دعوة الفلاحين الى عدم جني وجمع المنتوجات الفلاحية ومقاطعة تزويد الاسواق بكل المنتوجات من 4 الى 6 مارس 2017.كما قرر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد، خلال اجتماعه الدوري المنعقد، الاربعاء، برمجة تنفيذ يوم غضب وطني يوم 08 مارس 2017، وفق لبلاغ صادر عن المنظمة الفلاحية.