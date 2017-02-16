حزب البناء الوطني: سياسة الاقتراض تهدد قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها وتعرضها للإملاءات الخارجية

Jeudi 16 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-16 10:50:49

- حذر حزب البناء الوطني من ما آل إليه الوضع العام والوضع الاقتصادي والمالي بالبلاد خاصة من تردّ ناتج عن الطريقة التي تعتمدها الحكومة وما يمكن أن تفضي له من نتائج خطيرة.وأكد حزب البناء الوطني في بلاغ صحفي ان :- تحديد عدم قدرة الحكومة على غلق ميزانية 2016، واضطرارها مرة اخرى للاقتراض الداخلي والخارجي يعكس ضعف التقديرات اللازمة لتمويل الميزانية وتعبئة الموارد الضرورية لذلك. كما أن الاستمرار في سياسة الاقتراض بنسبة فائدة مشطة يهدد على المستوى المتوسط والبعيد قدرة الدولة على الايفاء بالتزاماتها، ويجعلها رهينة الاملاءات الخارجية.كما حذر حزب البناء الوطني من المصادقة على الوثيقة التوجيهية للمنوال التنموي 2016-2020 المعروضة حاليا على مجلس نواب الشعب لما تتضمنه من خيارات وتوجهات مبنية على استعادة توازنات المالية العمومية مع اهمال واضح لمطالب التنمية العادلة والمتوازنة بين الجهات وعدم اعطاء الاولوية لسياسات التشغيل، وينبه للنتائج الكارثية لتكريس هذه السياسات في الميزانيات المعتمدة خلال هذه الفترة.كما أكد أن تردي مستوى الخدمات العامة في البلاد واستفحال آفة الفساد وهيمنة"اللوبيات"على مفاصل الدولة بشكل غير مسبوق، يصادر كل فرصة لإصلاح مستقبلي، ويضع كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين امام مسؤوليتهم الوطنية للتحرك قبل دخول مرحلة العجز عن تدارك الأزمة الشاملة التي يمكن أن تحصل في البلاد.