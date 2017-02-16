إيقاف 19 شخصا من بينهم 12 من المفتش عنهم خلال حملة أمنية ليلية بطبربة

Jeudi 16 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-16 10:42:36

- تتواصل الحملات الأمنية الساهرة على حفظ الأمن ومقاومة شتى أنواع الجريمة من قبل أعوان الأمن الوطني بمنطقة الأمن بطبربة، وقد اسفرت الحملة الليلية التى قاموا بها مساء أمس الاربعاء عن إيقاف 19 شخصا من بينهم 12 من المفتش عنهم، وفق ما ذكره مصدر امني .وأوضح ذات المصدر أن "الحملة التي شملت معتمديات طبربة والبطان والجديدة وبرج العامري، استهدفت العناصر المفتش عنها التى تم القبض عليها، وهي عناصر مطلوبة لجهات أمنية وقضائية لتهم تعلقت خاصة بالعنف وبيع الخمر خلسة وإهمال عيال".واشار الى ان الحملة أسفرت أيضا عن "ايقاف 7 اشخاص من اجل السكر ومسك واستهلاك مواد مخدرة، كما تم حجز 10 دراجات نارية دون وثائق، وتحرير 10 مخالفات مرورية، و05 محاضر مرورية، وحجز كمية 220 لترا من البنزين المهرب المعروض على الطرقات بمعتمدية الجديدة".ن ع/باشا