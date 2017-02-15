برنامج ''إقلاع صفاقس'' النموذجي سينطلق يوم 22 فيفري الجاري

Mercredi 15 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-15 23:09:33

- سيتم الانطلاق في العمل ببرنامج "إقلاع صفاقس" النموذجي يوم 22 فيفري الجاري، وذلك بمناسبة الملتقى السنوي للشبكات الذي ينظمه مركز أعمال صفاقسن حسب ما أعلنت عنه مديرة المركز إكرام مقني، خلال ندوة انتظمت اليوم الأربعاء حول آليات دعم المؤسسة.ويهدف هذا المشروع، الذي أشرفت عليه وزارة الصناعة والتجارة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الفني ومركز أعمال صفاقس، إلى مرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة خلال الـ3 سنوات الأولى منذ انطلاقها لضمان مزيد من النجاعة والنجاح لها وحمايتها من الإفلاس والتلاشي.ويتكوّن فريق العمل لتفعيل برنامج الإقلاع من فريق للتسيير والقيادة وخبراء في آليات المرافقة ومؤسسات من مختلف هياكل الدعم.من جهته، ذكر الرئيس المدير للوكالة العقارية الصناعية محمد غرس الله انه من المنتظر أن تتم، خلال شهر افريل القادم، المصادقة على مثال التهيئة التفصيلي الذي تمّ إعداده لتهيئة منطقة صناعية مندمجة بـ"دخان" التابعة لولاية صفاقس ليتم بعدها الشروع في الدراسات التطبيقية للمشروع الذي يمتد على مساحة 100 هكتار.وأضاف أن إستراتيجية الوكالة العقارية الصناعية ووزارة الصناعة والتجارة، خلال الفترة الممتدة بين 2016- 2020، تسعى إلى إحداث مناطق صناعية مندمجة على كامل ولايات الجمهورية من اجل توفير مقاسم للصناعيين والإنتاج ومقاسم للخدمات وذلك لتفادي إشكاليات التنقل والغياب بالنسبة للعمال وإشكاليات البناء الفوضوي ممّا استوجب إبرام اتفاقيات شراكة بين الوكالة العقارية للصناعة والوكالة العقارية للسكن.يشار الى أن هذه الندوة كانت مناسبة لإجراء لقاءات ثنائية بين باعثي مؤسسات صغرى ومتوسطة وممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والوكالة العقارية الصناعية ووزارة الصناعة والتجديد ووكالة النهوض بالاستثمار.هب/أمل/جود