الاسواق بدون منتوجات فلاحية من 4 الى 6 مارس 2017

Mercredi 15 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-15 19:20:01

- قرر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري دعوة الفلاحين الى عدم جني وجمع المنتوجات الفلاحية ومقاطعة تزويد الاسواق بكل المنتوجات من 4 الى 6 مارس 2017.كما قرر المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد، خلال اجتماعه الدوري المنعقد، الاربعاء، برمجة تنفيذ يوم غضب وطني يوم 08 مارس 2017، وفق لبلاغ صادر عن المنظمة الفلاحية.وطلب المكتب التنفيذي الموسع من اعضاء المكتب التنفيذي الوطني الاشراف على اجتماعات المكاتب التنفيذية للاتحادات الجهوية للفلاحة والصيد البحري لضبط تواريخ التحركات الاحتجاجية في كامل الولايات خلال الاسبوعين القادمين.واوضح البيان ان هذه القرارات تاتي امام "عدم ايفاء الحكومة بتعهداتها والتزاماتها السابقة وعدم جديتها في التعاطي مع الملفات الحارقة للقطاع وتجسيم الاجراءات المعلن عنها يوم 2 سبتمبر 2015 وما ورد في وثيقة اتفاق قرطاج وامعان السلط المعنية في صم اذانها وتجاهل مطالب الاتحاد والمشاغل الحقيقية للمنتجين".واكد المكتب التنفيذي الموسع، لدى متابعته للتحركات الاحتجاجية للفلاحين في عديد المناطق، "انه بقدر تفهمه لمشاغلهم ومساندته لمطالبهم المشروعة وتقديره لما يبدونه من حرص على الحفاظ على علاقات الاخوة والتعاون مع الاشقاء الليبيين فانه يدعوهم الى التوقف عن اعتراض الشاحنات كشكل من اشكال الاحتجاج".وقرن المكتب هذه الدعوة بضرورة قيام السلط المعنية "بتحمل مسؤولياتها كاملة في الحد من التوريد العشوائي وتشديد المراقبة على الطرقات وتفعيل دور اللجنة الوطنية لتوريد المنتوجات الفلاحية علاوة على التحلي بالجراة في فتح ملف التهريب الذي يتم تحت غطاء "التوريد" بما يساعد على حماية الفلاحين والانتاج الوطني"، وفق ذات البيان.ديجة/الح