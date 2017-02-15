يوسف الشاهد يلتقي ببرلين عددا من أفراد الجالية التونسية بألمانيا

Mercredi 15 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-15 19:16:27

كان لقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بعد ظهر اليوم الإربعاء، بعدد من الكفاءات وأفراد الجالية التونسية بألمانيا، مناسبة قدم خلالها بسطة حول الوضع العام في تونس، والاصلاحات المنجزة في عدد من المجالات.وأشار الشاهد، خلال هذا اللقاء، الى الوضع الأمني المستقر، وعودة النشاط الاقتصادي لا سيما في قطاع الفسفاط، فضلا عما تشهده السياحة من إنتعاشة تدريجية.كما قدم للحاضرين، لمحة حول المحادثات التي أجراها في برلين مع كبار المسؤولين الألمان، وفي مقدمتهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تناول معها بالخصوص ملفي الهجرة والارهاب.وحث الشاهد أفراد الجالية التونسية بألمانيا، على دعم الإقتصاد التونسي وتعزيز قطاع الإستثمار والمساهمة في عملية البناء الديمقراطي، مشيرا إلى عدم وجود تمثيلية كبيرة للبنوك التونسية في ألمانيا.وعبر من جهة أخرى، عن إرتياحه لإرتفاع عدد الطلبة التونسيين في ألمانيا، الذي بلغ 3 آلاف طالب، مما دفع الدولة التونسية إلى التفكير في إرساء بعثة جامعية قنصلية في مدينة بيرن الألمانية، للتنسيق والتأطير ومتابعة الطلبة.من ناحيته، إستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوص، لمحة عن مشروع القطب الجامعي التونسي الألماني الجديد، الذي سيتم إحداثه قريبا في ولاية بن عروس، والذي قال إنه سيساهم في دعم التواصل بين البلدين، في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني.ومثل اللقاء كذلك، مناسبة للاستماع الى نجاحات وانجازات عدد من الكفاءات التونسية في ألمانيا، ومن ضمنهم شكري الشريف المختص في قطاع الميكانيك، والمتحصل على 70 جائزة في ألمانيا ، بما أهله ليصبح مستشارا لدى الدولة الألمانية.سارة