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حجز 270 كلغ من لحم الإبل غير صالح للاستهلاك في محل جزارة في منزل حرب بالمنستير

Mercredi 15 Février 2017
بــاب نــات - حجز، اليوم الاربعاء ، فريق مشترك من أعوان المراقبة الإقتصادية الراجعين بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير وأعوان الصحة وبياطرة بالإدارة الجهوية للتنمية الفلاحية وأعوان الحرس البلدي بمنزل حرب بالمنستير لدى محل جزارة 270 كلغ من لحم الإبل غير صالحة للاستهلاك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لإتلاف هذه الكمية وتحرير محاضر البحث المستوفية ضدّ ماسك هذه البضاعة، حسب ما أفادت به المديرة الجهوية للتجارة بالمنستير سهام مبروك .

وأوضحت، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أنّ هذه اللحوم تم ذبحها خارج المسالخ القانونية علاوة على أنّ هذا المحل فيه روائح كريهة وكانت هناك أحشاء الذبيحة ملقاة أرضا واللحوم متسخة بالأتربة ومنبعثة منها روائح كريهة ولونها متغير ويأتي تدخل هذا الفريق المشترك إثر تلقي الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير صباح اليوم لشكاية تقدم بها مواطن بشأن ترويج لحوم إبل (ناقة) فاسدة.




Publié le:2017-02-15 21:07:01

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