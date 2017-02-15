المجتمع المدني في قابس يعبر عن غضبه لعدم تفعيل القرارات بشأن موقعي المستشفى الجامعي ومحطة النقل البري

Mercredi 15 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-15 20:05:35

- أصدرت مجموعة من مكونات المجتمع المدني بقابس ضمت اكثر من 20 جمعية، اليوم بيانا، عبرت فيه عن غضبها الشديد لعدم تفعيل قرارات النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي في قابس المتعلقة بتحديد موقعي المستشفى الجامعي بقابس ومحطة النقل البري الذين وقع عليهما الاختيار سابقا بالاجماع والكائنين بالطريق الحزامية بقابس الجنوبية، محملين وزيرة الصحة و وزير النقل بحكومة الوحدة الوطنية تبعات هذا الموقف .وعبرت الاطراف الممضية على هذا البيان على تمسّكها بحق الدفاع عن مطالب الجهة بكل الوسائل المشروعة ودخولها في خطوات تصعيدية الى حد تفعيل هذه القرارات وتحميل المسؤولية للجهات المعنية فيما ستؤول اليه الاوضاع.مر/ل ش/أم