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سفيرة كندا بتونس تزور ولاية بنزرت في إطار تعزيز التعاون بين الجانبين

Mercredi 15 Février 2017
بــاب نــات - أدت، اليوم الاربعاء، سفيرة كندا بتونس "كارول ماكوين" زيارة عمل تتواصل على امتداد يومين الى ولاية بنزرت، وتضمن برنامجها لليوم جلسة عمل جمعتها بوالي الجهة محمد قويدر، تباحث خلالها الطرفان سبل تعزيز التعاون بين الجانبين خاصة في اطار مخرجات الندوة الدولية للاستثمار "تونس 2020".

و مثلت التربية والتكوين المهني وادارة الاعمال اهم مجالات التباحث بين الطرفين خلال اللقاء الذي كان فرصة تولى خلالها والي الجهة تقديم موجز عن ابرز الخصائص التنموية والطبيعية للجهة ولاسيما مناخها الاستثماري والاجتماعي الجيد.

من جانبها، عقدت السفيرة جلسة عمل مع ادارة و أعضاء الغرفة الصناعية للشمال الشرقي، فضلا عن زيارة عدد من المؤسسات الصناعية المنتصبة بالجهة ولاسيما في مدينتي منزل بورقيبة وجرزونة، وتنظيم لقاء مع طلبة وادارة المدرسة العليا للمهندسين، قبل لقاء اعضاء جمعية "بنزرت 2050" وحضور عرض عن مشروع " بنزرت الذكية "الذي تعمل على انجازه الجمعية .

يشار الى أن برنامج زيارة سفيرة كندا بتونس يتضمن ايضا زيارات مبرمجة يوم غد الخميس تتضمن اطلاعها على المميزات والخصائص الهيكلية والتنموية لفضاء الانشطة الاقتصادية ببنزرت ومنزل بورقيبة، وزيارة عدد من المؤسسات الصناعية والاستثمارية، الى جانب زيارة فضاء القطب التنموي بمنزل عبد الرحمان من معتمدية منزل جميل.



Publié le:2017-02-15 14:29:50

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