إنخفاض بنسبة 10 بالمائة في نشاط إستخراج النفط والغاز خلال سنة 2016

Mercredi 15 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-15 14:09:13

- سجل نشاط إستخراج النفط والغاز إنخفاضا بنسبة 10 بالمائة سنة 2016 مقارنة بسنة 2015 وفق تقرير نشره مؤخرا البنك المركزي حول "التطورات الاقتصادية والنقدية في تونس والآفاق على المدى المتوسط".كما سجل الإنتاج الوطني للنفط الخام على إمتداد سنة 2016 ، إنخفاضا ب6،2 بالمائة بعد أن كان بنسبة 9،6 بالمائة في سنة 2015 وفسر البنك هذا التراجع بتوقف الإنتاج في بعض الحقول النفطية نتيجة الإضطرابات الإجتماعية وتواتر التعطلات الفنية على مستوى مواقع الإنتاج.وبالنسبة إلى الإنتاج الوطني للغاز فقد تراجع بنسبة 11 بالمائة في نفس الفترة في مقابل إنخفاض بنسبة 3،9 بالمائة سنة .2015 وفي ما يتعلق بقطاع المناجم، فبالرغم من تواصل الإحتجاجات في مواقع الإنتاج، سجلت القيمة المضافة إرتفاعا خلال سنة 2016 مقارنة ب2015 ، حيث بلغ مستوى إنتاج الفسفاط 3،8 مليون طن على إمتداد سنة 2016 أي بنسبة زيادة قدرت ب17،4 بالمائة مقارنة بسنة 2015 وبالمقارنة مع السنة الماضية، فقد تطور النقل الحديدي وتصدير الفسفاط الخام ومشتقاته على التوالي ب1،2 بالمائة و50،3 بالمائة في سنة 2016نهل