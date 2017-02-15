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حملة امنية واسعة في قابس تفضي الى احباط 7 عمليات تهريب

Mercredi 15 Février 2017
بــاب نــات - نظمت الوحدات التابعة لاقليم الحرس الوطني بقابس من مرور وامن عمومي وابحاث وتفتيش وعدلية، كامل يوم امس الثلاثاء، حملة امنية واسعة في كامل المرجع الترابي للجهة افضت الى احباط 7 عمليات تهريب، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم اقليم الحرس الوطني بقابس، الملازم اول النوري بركوس.

وأوضح ذات المصدر في تصريح لمراسل (وات) بالجهة انه تم خلال الحملة حجز 7 وسائل نقل محملة ببضائع مختلفة من بينها 4060 علبة سجائر اجنبية، و2250 كغ من الحناء المهربة، ودراجة نارية ثقيلة، و76 خروفا من سلالة اجنبية، ومواد اخرى مختلفة، مشيرا الى ان القيمة الجملية للمحجوز قدرت بـ 350 الف دينار، على حد قوله.
وأضاف ان الوحدات قامت في مجال الامن بضبط 21 شخصا مفتشا عنهم، ووسيلتي نقل محل تفتيش، وفي المجال المروري قامت وحدات الحرس الوطني بتحرير 85 محضرا عدليا مروريا، و88 مخالفة مالية، و70 مخالفة سرعة بالرادار، و42 مخالفة تتعلق بالجباية اضافة الى 14 محضرا جبائيا.
س/ق



Publié le:2017-02-15 15:23:02

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