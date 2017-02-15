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اغلاق عمارة بباجة تقطنها طالبات وعاملات بعد تكرر حوادث الحرائق بها

Mercredi 15 Février 2017
بــاب نــات - تم غلق عمارة بباجة الجنوبية اثر نشوب حريق بها اول امس الاثنين تسبب في اضرار مادية، كما تم استعمال الشمع الاحمر لمنع الدخول اليها بعد تكرر حوادث الحرائق بها خلال الفترة الاخيرة والتى يرجح ان يكون سببها خلل كهربائي، وفق ما ذكره مصدر محلي مسؤول لمراسلة (وات) بالجهة.

وبين ذات المصدر ان العمارة، التى كانت في السابق مبيتا جامعيا الى ان انتهى عقد الكراء بين صاحبها وديوان الخدمات الجامعية سنة 2014، معدة حاليا لايواء العاملات وعدد من الطالبات، وقد تم، بعد الحريق، ايواء ستة من الطالبات بمبيت جامعي.
شريفة/باشا




Publié le:2017-02-15 13:21:04

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