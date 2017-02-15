القدس العربي: زهير حمدي يسعى لمقابلة الأسد «لمعرفة وضع الجماعات ‏التونسية المقاتلة في سوريا»

كما اتهم حمدي حركة «النهضة» بالمساواة بين من يقاتل ضمن الجماعات التكفيرية في سوريا، ومن يقاتل ضدها بهدف «التملص» من المسؤولية عن العمليات الإرهابية وشبكات التسفير، التي كانت تنشط خلال فترة وجودها في الحكم. وأكد من جهة أخرى أن الموارد المالية لـ»الجبهة الشعبية» قليلة جدا، وتأتي أساسا من المنخرطين فيها وبعض أصدقائها.
وأكّد حمدي لصحيفة القدس العربي المقابل دعم حزبه سياسيا للنظام السوري، مشيرا إلى أن الجبهة الشعبية تناقش حاليا تشكيل وفد لزيارة دمشق ومقابلة الرئيس بشار الأسد بهدف معرفة وضع الجماعات التونسية المقاتلة في سوريا .
وكان مسؤول سوري تحدث عن وجود مقاتلين من عدد من الدول العربية من بينها تونس ضمن كتائب تقاتل إلى جانب النظام ضمن ما يسمى الحرس القومي العربي في سوريا والذي يضم كتائب عدة من بينها كتيبة الشهيد محمد البراهمي، مؤسس التيار الشعبي في تونس.
Publié le:2017-02-15 11:45:09
Par:slimene (France )
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