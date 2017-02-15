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Politique

القدس العربي: زهير حمدي يسعى لمقابلة الأسد «لمعرفة وضع الجماعات ‏التونسية المقاتلة في سوريا»

Mercredi 15 Février 2017
وكالات - نفى أمين عام حزب التيار الشعبي والقيادي في الجبهة الشعبية زهير ‏حمدي وجود أي علاقة لحزبه بكتيبة تحمل اسم مؤسسه ‏الشهيد محمد البراهمي وتقاتل ‏إلى جانب النظام السوري.

كما اتهم حمدي حركة «النهضة» بالمساواة بين من يقاتل ضمن الجماعات التكفيرية ‏في سوريا، ومن يقاتل ضدها بهدف «التملص» من المسؤولية عن العمليات ‏الإرهابية وشبكات التسفير، التي كانت تنشط خلال فترة وجودها في الحكم. ‏وأكد من جهة أخرى أن الموارد المالية لـ»الجبهة الشعبية» قليلة جدا، وتأتي ‏أساسا من المنخرطين فيها وبعض أصدقائها.‏

وأكّد حمدي لصحيفة القدس العربي المقابل دعم حزبه سياسيا للنظام السوري، مشيرا إلى أن الجبهة الشعبية ‏تناقش حاليا تشكيل وفد لزيارة دمشق ومقابلة الرئيس بشار الأسد بهدف ‏‏معرفة وضع الجماعات التونسية المقاتلة في سوريا .

وكان مسؤول سوري تحدث عن وجود مقاتلين من عدد من الدول ‏العربية من بينها تونس ضمن كتائب تقاتل إلى جانب النظام ضمن ما يسمى ‏‏الحرس القومي العربي في سوريا والذي يضم كتائب عدة من بينها كتيبة ‏الشهيد محمد البراهمي، مؤسس التيار الشعبي في تونس.



Publié le:2017-02-15 11:45:09

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3 de 3 commentaires pour l'article 138451

CONTRA  ()  |Mercredi 15 Février 2017 à 13h 03m | Par           
يجب محاكمة هذا المجرم لأنه يمجد نظام استبدادي يقتل شعبه بالآلاف وهذا مخالف للدستور التونسي وقيمه النبيلة وكذلك يجب التحقيق معه ومع أمثاله بتهم إرسال إرهابيين يقاتلون مع مجرم حاقد على الجنس اللشري بشار النعجة .......

Elghazali  (France)  |Mercredi 15 Février 2017 à 12h 15m |           
A mon avis il faut laisser El Assad s'occuper de ces terroristes , ainsi il vont pouvoir prendre un billet rapide et pas cher pour le paradis.

Almokh  (Tunisia)  |Mercredi 15 Février 2017 à 12h 12m |           
بدأت تنكشف الحقائق و كل قدير و قدرو
قيل لأنهم قوميين يدافعون عن العروبة
فظهر أنهم يقاتلون جنبا إلى جنب مع الحرس الثوري



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