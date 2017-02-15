مقاومة الإرهاب وحماية الحدود من محاور لقاء الحرشاني بالأمين العام المساعد بالجهاز الأوروبي للعمل الخارجي

Mercredi 15 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-15 07:35:33

- شكلت مواضيع مقاومة الإرهاب وحماية الحدود والمشاريع التنموية بالمناطق الصحراوية الحدودية وبرامج التكوين والتدريب بالنسبة للوحدات العسكرية، أهم محاور اللقاء الذي جمع مساء الثلاثاء بين وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، وبيدرو سيرانو الأمين العام المساعد بالجهاز الأوروبي للعمل الخارجي المكلف بالسياسة الأوروبية المشتركة للأمن والدفاع.كما تناولت المحادثة، وفق بلاغ لوزارة الدفاع، الوضع الأمني المحلي والإقليمي.ع ت / هند