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Politique

مقاومة الإرهاب وحماية الحدود من محاور لقاء الحرشاني بالأمين العام المساعد بالجهاز الأوروبي للعمل الخارجي

Mercredi 15 Février 2017
بــاب نــات - شكلت مواضيع مقاومة الإرهاب وحماية الحدود والمشاريع التنموية بالمناطق الصحراوية الحدودية وبرامج التكوين والتدريب بالنسبة للوحدات العسكرية، أهم محاور اللقاء الذي جمع مساء الثلاثاء بين وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، وبيدرو سيرانو الأمين العام المساعد بالجهاز الأوروبي للعمل الخارجي المكلف بالسياسة الأوروبية المشتركة للأمن والدفاع.
كما تناولت المحادثة، وفق بلاغ لوزارة الدفاع، الوضع الأمني المحلي والإقليمي.

ع ت / هند




Publié le:2017-02-15 07:35:33

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1 de 1 commentaires pour l'article 138438

Mandhouj  (France)  |Mercredi 15 Février 2017 à 08h 18m |           
Mandhouj (France) |Samedi 04 Février 2017 à 08h 05m |
منذ بداية العام الجديد 2017 ، دخل المجتمع السياسي في تجاذب مقيت ، يبعد الحكومة في المضي في إستكمال المسارات .. خاصة و أن إستكمال المسارات يستوجب بالضرورة مناخ حوار بين الأطراف السياسية .. هل هذه الفترة من التجاذب هي بتخطيط محكم من عدة أطراف (حكومية و غير حكومية) لعدم قناعتها بالذهاب في إستكمال المسارات ؟ أم هي دلالة عن عجز بعض القوى المعارضة و سقوطها في خزعبلات داخلية تمنعها من أن تكون مشاركة في هكذا توجه (إستكمال المسارات)؟ عبر هذا التجاذب ،
هل نحن أمام قوى الثورة المضادة تنخر الثورة داخل الحكم و خارجه ؟ أم نحن أمام مجرد أزمة عقل سياسي لدى بعض الأحزاب و العائلات السياسية و المالية لا ترى في إستكمال المسارات طريق يخدم مصالحها الذاتية ؟ هل هذا التجاذب هو رفض انقلابي للديمقراطية التي تحدد من هي القوى الكبرى حسب الصندوق و من هي التي يرفض الشعب أن يكون لها موقع أولي و ريادي على الساحة السياسية ؟

لماذا القوى السياسية الحاكمة و التي خارج المنظومة التي تباشر الحكم لا تدفع في طريق إستكمال المسارات؟ هل هناك تهديد خارجي ؟ هل هناك تهديد داخلي ؟

هذه أسئلة يجب أن تجد أجوبة .. و نتمنى من الإعلام الحر أن يدفع السياسيين لتأتوا بهذه الأجوبة .. تونس لا تتحمل خسارة وقت أكثر . المجتمع المدني المؤيد للثورة يجب أن ينتفض و يدفع بالحكومة و بالأطراف السياسية أن تذهب في طريق إستكمال المسارات ..
دون إستكمال المسارات ، دون الجد في الحرب على الفساد ، دون التأسيس لمنظومة شفافية متكاملة ، الديمقراطية ستكون في خطر ، التنمية و حقوق الإنسان و الاستثمار يمكن أن نصلي عليها صلاة الجنازة .

الاستفاقة واجبة .



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