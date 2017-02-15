مقاومة الإرهاب وحماية الحدود من محاور لقاء الحرشاني بالأمين العام المساعد بالجهاز الأوروبي للعمل الخارجي

بــاب نــات
-
شكلت مواضيع مقاومة الإرهاب وحماية الحدود والمشاريع التنموية بالمناطق الصحراوية الحدودية وبرامج التكوين والتدريب بالنسبة للوحدات العسكرية، أهم محاور اللقاء الذي جمع مساء الثلاثاء بين وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، وبيدرو سيرانو الأمين العام المساعد بالجهاز الأوروبي للعمل الخارجي المكلف بالسياسة الأوروبية المشتركة للأمن والدفاع.
كما تناولت المحادثة، وفق بلاغ لوزارة الدفاع، الوضع الأمني المحلي والإقليمي.
ع ت / هند
Publié le:2017-02-15 07:35:33
Par:Rinos Fasoulia (Germany ) Par Mobile
Sur: توقيع اتفاقية صداقة وتعاون بين مدينتي بنزرت وروستوك الالمانية