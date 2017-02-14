توقيع اتفاق حول التعاون اللامركزي بين المجالس الجهوية لولايات تونس الكبرى ومقاطعة ''إيل دو فرانس''

Mardi 14 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-14 22:08:33

- تم اليوم الثلاثاء بتونس العاصمة توقيع اتفاق حول التعاون اللامركزي في عدد من الميادين بين المجالس الجهوية لولايات تونس الكبرى ومقاطعة "إيل دو فرونس" الفرنسية.ويندرج هذا الاتفاق، الذي وقعه كل من وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض الموخر ورئيسة مقاطعة "إيل دو فرونس"، فاليري بيكراس، في إطار برنامج التعاون اللامركزي بين تونس وفرنسا ويهم عدة مجالات منها التعليم والتكوين والشباب والبيئة والطاقات المتجددة والتنمية الاقتصادية.وبفضل هذه الشراكة، فإن التعاون بين المجالس الجهوية لولايات تونس وأريانة ومنوبة وبن عروس والمجلس الجهوي لمقاطعة إيل دو فرانس، سيتعزز كذلك في مجال تهيئة الترابية والعمرانية والنقل العمومي والسياحة والتراث.ووصفت فاليري بيركراس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، هذا الاتفاق بأنه "اتفاق طموح وينطوي على الكثير من الدلالات، إذ أنه يترجم إرادة فرنسا في الوقوف إلى جانب تونس بشكل عملي في مسار تركيز اللامركزية ومسار الانتقال الديمقراطي".وأشارت بيكراس إلى أن حوالي نصف مليون ساكن من مقاطعة "إيل دو فرانس" لديهم روابط عائلية مع تونس وحوالي 30 بالمائة من أبناء المقاطعة من ذوي الأصول الأجنبية ينحدرون من أصول مغاربية".وقالت في هذا الشأن "إن فرنسا ملتزمة بالكامل بمساعدتهم في كل مشاريع التنمية والتعاون وكذلك في المستقبل الذي سنبنيه معا".من جهته بين وزير الشؤون المحلية والبيئة، رياض الموخر، أن هذا الاتفاق، الأول من نوعه الذي يوقع بين مقاطعة إيل دو فرانس وولايات تونسية، يؤكد مدى أهمية آفاق تطور التعاون بينهما وتنوع مجالاته.هند