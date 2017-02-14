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توقيع اتفاقية صداقة وتعاون بين مدينتي بنزرت وروستوك الالمانية

Mardi 14 Février 2017
بــاب نــات - )- تم مساء الثلاثاء ببرلين التوقيع على اتفاقية صداقة وتعاون بين مدينتي بنزرت التونسية و"روستوك" الألمانية، التي تعد أكبر مدن ولاية ميكلينبورغ – فوربومرن، إحدى ولايات ألمانيا الفدرالية الستة عشرة،




Publié le:2017-02-14 21:58:11

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