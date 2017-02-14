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Economie

فلاحون من قابس وسيدي بوزيد يحتجون على استيراد الطماطم من ليبيا

Mardi 14 Février 2017
بــاب نــات - نفذ اليوم عدد من الفلاحين من منتجي الطماطم من ولايتي سيدي بوزيد وقابس على متن حوالي 160 سيارة فلاحية وقفة احتجاجية على مستوى منطقة عرام التابعة لولاية قابس بسبب تهريب الخضر وخاصة الطماطم من القطر الليبي بدعوى ارتفاع أسعارها قي تونس وهو ما اضر بمنتجي هذه المادة وفق تصريح عبد الباقي الصالحي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد. كما قاموا باعتراض حوالي 5 شاحنات كبيرة تحمل الطماطم من القطر الليبي واجبروها على العودة
المصدر - اذاعة تطاوين




Publié le:2017-02-14 21:01:31

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1 de 1 commentaires pour l'article 138424

Mohamed Nkissa  (Tunisia)  |Mardi 14 Février 2017 à 21h 09m | Par           
الله لا تباركلكم نشاالله ربي يمنع عليكم المطر خمسة و ال عشرة سنين



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