فلاحون من قابس وسيدي بوزيد يحتجون على استيراد الطماطم من ليبيا

Mardi 14 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-14 21:01:31

- نفذ اليوم عدد من الفلاحين من منتجي الطماطم من ولايتي سيدي بوزيد وقابس على متن حوالي 160 سيارة فلاحية وقفة احتجاجية على مستوى منطقة عرام التابعة لولاية قابس بسبب تهريب الخضر وخاصة الطماطم من القطر الليبي بدعوى ارتفاع أسعارها قي تونس وهو ما اضر بمنتجي هذه المادة وفق تصريح عبد الباقي الصالحي رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بالرقاب من ولاية سيدي بوزيد. كما قاموا باعتراض حوالي 5 شاحنات كبيرة تحمل الطماطم من القطر الليبي واجبروها على العودةالمصدر - اذاعة تطاوين