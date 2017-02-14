لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح تصادق على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة وإحداث وسام ''الوفاء والتضحية''

Mardi 14 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-14 23:01:26

- صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح صلب مجلس نواب الشعب، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الأوسمة، وإحداث "وسام الوفاء والتضحية"، بإجماع أعضائها الحاضرين.وأوضح رئيس اللجنة الناصر جبيرة، في تصريح ل(وات)، أن هذا المشروع ورد على اللجنة من الحكومة مع التوصية باستعجال النظر فيه، وذلك لاعتماده في توسيم كل من شارك في التصدي للعملية الإرهابية التي جدت السنة الفارطة بمدينة بنقردان من ولاية مدنين، بمناسبة الاحتفال بهذه الذكرى يوم 7 مارس القادم.وأضاف أن مشروع القانون الذي ورد في 5 فصول، يتعلق بتحديد من يستحق التوسيم، وهو يشمل في صنف منه كل من قدم خدمات في سبيل مكافحة الأعمال الإرهابية، سواء من المدنيين أو العسكريين، أو كان هدفا لاعتداء إرهابي بصفة مباشرة وشخصية.أما الصنف الثاني الخاضع للسلطة التقديرية لرئيس الحكومة، فيشمل وفق رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، كافة التونسيين الذين استهدفوا في عمليات إرهابية سواء داخل تراب الوطن أو خارجه، شرط أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية أثناء تعرضهم لعملية إرهابية.وتعقد اللجنة اجتماعا يوم غد الاربعاء، للمصادقة على تقريرها حول مشروع هذا القانون، قبل عرضه على مكتب المجلس، لتحديد جلسة عامة للمصادقة عليه قبل يوم 7 مارس القادم.عهد