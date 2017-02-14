الصالون الرابع لريادة الاعمال يستقطب اكثر من 7000 زائر

Mardi 14 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-14 21:04:42

- ينتظر ان تستقطب الدورة الرابعة لصالون "الريادة في الاعمال" الذي ينتظم يومي 22 و23 فيفري 2017 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس، اكثر من 7000 زائر من مختلف ولايات الجمهورية.وافاد مدير الدورة، اسكندر الهدار، خلال ندوة صحفية التامت الثلاثاء، ان التظاهرة تهدف الى نشر روح المبادرة لدى الشباب وتحديد اصحاب افكار المشاريع قصد تمكينهم من ربط علاقات مباشرة مع هياكل المرافقة والمؤسسات المالية العمومية والخاصة.ومن المنتظر ان يشارك في الدورة اكثر من 54 عارضا في منظومة بعث المشاريع في تونس يمثلون القطاع العام والخاص والمجتمع المدني اضافة الى عدد من المؤسسات المالية وهياكل المرافقة والممولين.ويمثل الصالون فرصة للباعثين الشبان لتطوير شبكة علاقاتهم المهنية والاستئناس بالتجارب الاخرى لبعث مشاريعهم والاستفادة من الاستشارات وايجاد التمويلات الضرورية لمشاريعهم.وينتظم خلال اليوم الاول من الدورة (22 فيفري) موكب يتم خلاله توزيع جوائز مسابقة احسن افكار المشاريع لاختيار 3 من بين حوالي 55 مترشح و179 مشروع الى جانب تنظيم الدور النهائي والاعلان عن الرائد المتميز الذي يهم اصحاب المشاريع في مجالات التجارة والصناعات التقليدية وعقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية الناشطين منذ سنتين على الاقل والذين يقومون بالدفاع عن مشاريعهم علنا والاجابة على كيفية تنمية مؤسساتهم من خلال الترفيع في رقم المعاملات وعدد العملة.كما يشمل برنامج الصالون، الذي تنظمه شركة "تونس فضاء للاسواق"، 19 ندوة و16 ورشة عمل فنية.ديجة