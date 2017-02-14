Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - Cokctail By Babnet  
Economie

الصالون الرابع لريادة الاعمال يستقطب اكثر من 7000 زائر

Mardi 14 Février 2017
بــاب نــات - ينتظر ان تستقطب الدورة الرابعة لصالون "الريادة في الاعمال" الذي ينتظم يومي 22 و23 فيفري 2017 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس، اكثر من 7000 زائر من مختلف ولايات الجمهورية.

وافاد مدير الدورة، اسكندر الهدار، خلال ندوة صحفية التامت الثلاثاء، ان التظاهرة تهدف الى نشر روح المبادرة لدى الشباب وتحديد اصحاب افكار المشاريع قصد تمكينهم من ربط علاقات مباشرة مع هياكل المرافقة والمؤسسات المالية العمومية والخاصة.
ومن المنتظر ان يشارك في الدورة اكثر من 54 عارضا في منظومة بعث المشاريع في تونس يمثلون القطاع العام والخاص والمجتمع المدني اضافة الى عدد من المؤسسات المالية وهياكل المرافقة والممولين.

ويمثل الصالون فرصة للباعثين الشبان لتطوير شبكة علاقاتهم المهنية والاستئناس بالتجارب الاخرى لبعث مشاريعهم والاستفادة من الاستشارات وايجاد التمويلات الضرورية لمشاريعهم.
وينتظم خلال اليوم الاول من الدورة (22 فيفري) موكب يتم خلاله توزيع جوائز مسابقة احسن افكار المشاريع لاختيار 3 من بين حوالي 55 مترشح و179 مشروع الى جانب تنظيم الدور النهائي والاعلان عن الرائد المتميز الذي يهم اصحاب المشاريع في مجالات التجارة والصناعات التقليدية وعقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية الناشطين منذ سنتين على الاقل والذين يقومون بالدفاع عن مشاريعهم علنا والاجابة على كيفية تنمية مؤسساتهم من خلال الترفيع في رقم المعاملات وعدد العملة.
كما يشمل برنامج الصالون، الذي تنظمه شركة "تونس فضاء للاسواق"، 19 ندوة و16 ورشة عمل فنية.

ديجة

Publié le:2017-02-14 21:04:42

cadre-c8288f261f1e1d7335063fe9648fb778-2017-02-14 21:04:42
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138418



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11966,2

  • (13/02)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,42821 DT        1$ =2,28442 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13/02)   807,3 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138418 286|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires