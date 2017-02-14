الطبوبي: سالتقي وداد بوشماوي في غضون الساعات القادمة بشأن ملف الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص

Mardi 14 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-14 17:56:13

- من المنتظر أن يلتقي، في غضون الساعات القليلة القادمة، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، برئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي، بشأن ملف الزيادة في أجور القطاع الخاص، على أن تجري عقب هذا اللقاء جلسة حوار جديدة يوم الجمعة القادم.وأفاد أمين عام المنظمة الشغيلة، في تصريح أدلى به لـ (وات)، اليوم الثلاثاء، على هامش أشغال المؤتمر الاقليمي الثالث للاتحاد الدولي لعمال النقل في العالم العربي، أنه سيعقد، في غضون الساعات القادمة، لقاء مع رئيسة منظمة الأعراف، وداد بوشماي، بشأن استئناف التفاوض حول الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص.وتابع الطبوبي قائلا: " سأعمل جاهدا مع رئيسة اتحاد الاعراف من أجل تذليل كل الصعوبات، والتوصل إلى حوار اجتماعي صادق، يأخذ بعين الاعتبار توفير كل مقومات العمل اللائق للأجراء، من جهة، وديمومة المؤسسة، من جهة أخرى".وأعرب عن الأمل في التوصل إلى اتفاق ينهي الخلافات في هذا الملف، وتحقيق نتائج مرضية تنهي كل الاشكاليات المطروحة على هذا المستوى، من أجل التفرغ مع بقية أطراف الانتاج إلى الخوض في ملفات أخرى ذات أهمية منها التنمية والتشغيل، وفق قوله.ومن جانبه، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، أن جلسة حوار جديدة برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية ستنعقد الجمعة القادم بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الاعراف سيتم خلالها الاجابة على المقترحات التي تقدمت بها الوزارة من أجل تقريب وجهات النظر بين الجانبين بشأن ملف الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص.اج/بهج