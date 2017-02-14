تقرير المواطن الرقيب: نسبة الرضا على ظروف الاستقبال في ستاغ تقدر ب68 بالمائة

Mardi 14 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-14 17:51:43

- كشف تقرير زيارات المواطن الرقيب لمصالح الشركة التونسية للكهرباء والغاز "ان نسبة الرضا عن ظروف الاستقبال بلغت 08ر68 بالمائة فيما كانت عادية بنسبة 66ر27 بالمائة".وجاء التقرير، الذي نشرته الشركة الثلاثاء بتونس، تتويجا لعمل فريق المواطن الرقيب خلال سنة 2016 حيث قام ب 74 زيارة إلى 47 إقليم ووكالة تابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، مكنت من الوقوف على إيجابيات وسلبيات ومكامن الضعف في حدات الشركة.وقد تميزت خدمات بعض فضاءات الاستقبال، التابعة للشركة، بجودتها على غرار مكتب العلاقات مع المواطن وإقليم منوبة، إذ كانت عادية بنسبة 50 بالمائة وحسنة بنسبة 47 بالمائة.وابرز التقرير "ان خدمات الشركة كانت عادية بنسبة 50 بالمائة وحسنة بنسبة 47 بالمائة فيما كانت سيئة بنسبة 3 بالمائة.واضاف أن 52ر63 بالمائة من تصرفات أعوان الـ "ستاغ" كانت كما اشار الى أن 90 بالمائة من الوحدات التي تمت زيارتها من قبل المواطن الرقيب لا تشهد حالات اكتظاظ.ودعا التقرير إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللاّزمة لتجاوز النقائص المسجلة.وتجدر الإشارة إلى أن خطة المواطن الرقيب تمكن من الإنصات إلى شواغل المواطنين، ومن وضع الإدارة تحت المجهر والوقوف على النقائص التي تشكو منها بعض المصالح العمومية عبر تشريك المتعاملين معها سعيا الى تحسين جودة الخدمات بمختلف المصالح والمؤسسات العمومية.انتظار