التسريع في تفعيل مشروع الجامعة التونسية الألمانية محور لقاء الشاهد بوزيرة التعليم العالي الألمانية

Mardi 14 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-14 17:37:06

- تناول اللقاء الذي جمع بعد ظهر اليوم الثلاثاء ببرلين ، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوزيرة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الألمانية جوهانا وونكا، ضرورة الإسراع في تفعيل مشروع الجامعة التونسية الألمانية ، ووضع الخبرة الألمانية في مجال التعليم العالي والتكوين المهني على ذمة الشباب التونسي والمؤسسات الاقتصادية، فضلا عن ملائمة التكوين لحاجيات السوق التونسية والألمانية.وصرحت وونكا عقب اللقاء، أن هذه الجامعة ستكون بمثابة قطب لتكوين الكفاءات.من جانبه، أعلن وزير التعليم العالي، سليم خلبوس، أنه سيتم تفعيل هذا المشروع في أقرب الآجال ، وستكون هنالك لجنة مشتركة، ستعقد اجتماعا خلال الشهر المقبل في تونس من أجل بحث سبل التقارب بين الجامعة التونسية والألمانية.وذكر خلبوس ، بوجود ما لا يقل عن 3000 طالب تونسي يدرسون في مدينة بون الألمانية من بينهم حوالي 300 طالب يتمتعون بمنح جامعية، بما يؤكد أهمية التعاون في هذا المجال بين البلدين، مبرزا أنه سيتم تركيز بعثة قنصلية دائمة في بون للإحاطة بالطلبة التونسيين في ألمانيا .ومن جهة أخرى تحادث رئيس الحكومة مع وزير التنمية الألماني غيرد مولر.وصرح مولر بأن ألمانيا ماضية في مكافحة الإرهاب ودعم تونس في حربها ضد هذه الآفة.سارة