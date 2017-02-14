رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني

Mardi 14 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-14 14:44:06

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، صباح يوم الثلاثاء 14 فيفري 2017 بقصر قرطاج، عبد الملك عبد الجليل المخلافي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني.وأطلع عبد الملك المخلافي، بهذه المناسبة، رئيس الدولة على تطورات الأوضاع في اليمن والتحسن الملحوظ الذي تشهده البلاد من خلال عودة الأمن والاستقرار التدريجي بفضل الجهود المبذولة خصوصا من جانب التحالف العربي لمساعدة الحكومة الشرعية على بسط نفوذها، مجدّدا تمسك بلاده بالمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والمقررات الأممية ذات الصلة.وعبّر نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عن سعادته بمقابلة رئيس الجمهورية ونوّه بموقف تونس الداعم والمساند للحكومة الشرعية في اليمن مؤكدا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين.من جانبه، تطرّق رئيس الجمهورية إلى العلاقات العريقة التي تجمع تونس واليمن وأكّد على وقوف تونس ودعمها للحكومة الشرعية، معربا عن أمله في أن يتمكّن الشعب اليمني من تجاوز أزمته الراهنة في أسرع وقت ممكن، مؤكدا انفتاح تونس على كلّ ما من شأنه أن يخدم ويُعزّز علاقات التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين.