القاضية ليلى عبيد : وزارة التربية مسؤولة عن تدهور القيم

و اعتبرت لدى استضافتها في قناة نسمة ان التربية مفقودة في برامج التعليم مقارنة بالحساب و بقية العلوم الصحيحة لذلك نجد سلوكات مخيفة لدى التلاميذ مثل السرقةو الاجرام و شرب الخمر و الزطلة .. و قالت انها لاحظت ان محافظ بعض التلاميذ يوجد فيها الخمر عوض العصير ... و عند سؤالها عن دور الموسيقى و النوادي الثقافية في الاصلاح اجابت: ما قيمة دراسة الموسيقى اذا سرق التلميذ دربوكة ؟
كما انتقدت بشدة اثارة موضوع الزطلة و توظيفه سياسيا و اعتبرت انه يمكن اضافة تنقيح بسيط للقانون 52 مع اعطاء سلطة تقديرية للقاضي ، لكن للاسف يريد البعض دغدغة فئة المدمنين لاهداف انتخابية ، و اضافت انه اذا كانت الحملات الانتخابية السابقة بالكسكروتات والشوكوطوم فقد تكون الانتخابات القادمة بالزطلة ..
Publié le:2017-02-14 15:02:55
Par:zoulel (Tunisia )
Sur: المرزوقي: الخلاف مع راشد الغنوشي لا يفسد للوّد قضية وحافظ قايد السبسي مانعرفوش ومانحبش نعرفو