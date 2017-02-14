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Politique

القاضية ليلى عبيد : وزارة التربية مسؤولة عن تدهور القيم

Mardi 14 Février 2017
بــاب نــات - انتقدت القاضية ليلى عبيد ارتفاع جرائم الاطفال و قالت ان 80 بالمائة منها تقع داخل المدارس و المعاهد و محيطهما ، و لا احد تحرك لوضع حد لهذا النزيف.

و اعتبرت لدى استضافتها في قناة نسمة ان التربية مفقودة في برامج التعليم مقارنة بالحساب و بقية العلوم الصحيحة لذلك نجد سلوكات مخيفة لدى التلاميذ مثل السرقةو الاجرام و شرب الخمر و الزطلة .. و قالت انها لاحظت ان محافظ بعض التلاميذ يوجد فيها الخمر عوض العصير ... و عند سؤالها عن دور الموسيقى و النوادي الثقافية في الاصلاح اجابت: ما قيمة دراسة الموسيقى اذا سرق التلميذ دربوكة ؟

كما انتقدت بشدة اثارة موضوع الزطلة و توظيفه سياسيا و اعتبرت انه يمكن اضافة تنقيح بسيط للقانون 52 مع اعطاء سلطة تقديرية للقاضي ، لكن للاسف يريد البعض دغدغة فئة المدمنين لاهداف انتخابية ، و اضافت انه اذا كانت الحملات الانتخابية السابقة بالكسكروتات والشوكوطوم فقد تكون الانتخابات القادمة بالزطلة ..




Publié le:2017-02-14 15:02:55

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1 de 1 commentaires pour l'article 138403

Jamel Eddine Chakroun  (Tunisia)  |Mardi 14 Février 2017 à 15h 14m |           
وزارة " التربية" و منذ تولاها محمد الشرفي في بداية التسعينات و طبق البرنامج الذي رآه" لا يعلم العنف" فأفرغ البرامج من محتوياته الأخلاقية و التربوية و الدينية و حتى الاجتهادية من طرف التلميذ( احتساب معدل 25 بالمائة من المعدل السنوي للتلميذ في مناظرة الدخول الى السنة الأولى ثانوي ثم الغاؤها تماما و تعويضها بالانتقال العادي الى السابعة أساسي و كذلك فعل مع الباكالوريا التي تم الغاء هذا الاجراء فيها هذه السنة ) و أطلق يد التلميذ - باسم حقوق الطفل
فتطاول على الادارة و المربين و حتى الآباء ضاربا بالواجبات نحوهم عرض الحائط و مخففا العقوبات الردعية الى أقصى الدرجات - بل و رافض لها أحيانا-
فكيف تريد لتلميذ (لم يعد لوالديه الحق في ردعه -مخافة أن يكونا محل متابعة قضائية -و لا للادارة ان ارتكب في حقها و حق المربين ما يستحق العقاب أن تردعه ) أن يكون مستقيم السلوك قويم الأخلاق خائفا من القانون و مجتهدا في دروسه نائلا النجاح تلو النجاح بدل ما نراه اليوم حتى من القليل - و الحمد لله- من المربين؟



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