القاضية ليلى عبيد : وزارة التربية مسؤولة عن تدهور القيم

Mardi 14 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-14 15:02:55

- انتقدت القاضية ليلى عبيد ارتفاع جرائم الاطفال و قالت ان 80 بالمائة منها تقع داخل المدارس و المعاهد و محيطهما ، و لا احد تحرك لوضع حد لهذا النزيف.و اعتبرت لدى استضافتها في قناة نسمة ان التربية مفقودة في برامج التعليم مقارنة بالحساب و بقية العلوم الصحيحة لذلك نجد سلوكات مخيفة لدى التلاميذ مثل السرقةو الاجرام و شرب الخمر و الزطلة .. و قالت انها لاحظت ان محافظ بعض التلاميذ يوجد فيها الخمر عوض العصير ... و عند سؤالها عن دور الموسيقى و النوادي الثقافية في الاصلاح اجابت: ما قيمة دراسة الموسيقى اذا سرق التلميذ دربوكة ؟كما انتقدت بشدة اثارة موضوع الزطلة و توظيفه سياسيا و اعتبرت انه يمكن اضافة تنقيح بسيط للقانون 52 مع اعطاء سلطة تقديرية للقاضي ، لكن للاسف يريد البعض دغدغة فئة المدمنين لاهداف انتخابية ، و اضافت انه اذا كانت الحملات الانتخابية السابقة بالكسكروتات والشوكوطوم فقد تكون الانتخابات القادمة بالزطلة ..