القبض على شاب بمنطقة دوار هيشر يشتبه في انضمامه لتنظيم إرهابي

Mardi 14 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-14 13:33:53

- تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنوبة في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء من القبض، بمنطقة دوار هيشر، على شاب بشبهة الانضمام الى تنظيم إرهابي، حسب ما ذكره مصدر امني لمراسلة (وات) بالجهة.وأوضح نفس المصدر انه "في إطار المراقبة الدائمة للمقاتلين ببؤر التوتر والجهود المبذولة لمتابعة تحركاتهم والتصدي لإمكانية تسللهم إلى الأراضي التونسية، تم التوصل الى معلومة حول تواصل احد الشبان بالجهة مع شقيقه المقاتل بالأراضي السورية منذ سنة 2012، وبايقافه والتحري معه وتفتيش محتويات هاتفه الجوال، ثبت تواصله معه عبر صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي 'الفايسبوك' وتقنية 'السكايب' وعبر مكالمات هاتفية عادية".وأضاف المصدر الأمني انه "باستشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالشاب الذي يفوق عمره 30 عاما، ويعمل عاملا يوميا، في انتظار احالته على التحقيق".وفي جانب اخر، تمكنت نفس الفرقة مساء أمس الاثنين من الإيقاع بمفتش عنه، وهو كهل فاق عمره ال40 عاما صادر في حقه 26 منشور تفتيش، لارتكابه عددا من تهم الحق العام.ن ع/باشا