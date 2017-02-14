القبض على شاب بمنطقة دوار هيشر يشتبه في انضمامه لتنظيم إرهابي

وأوضح نفس المصدر انه "في إطار المراقبة الدائمة للمقاتلين ببؤر التوتر والجهود المبذولة لمتابعة تحركاتهم والتصدي لإمكانية تسللهم إلى الأراضي التونسية، تم التوصل الى معلومة حول تواصل احد الشبان بالجهة مع شقيقه المقاتل بالأراضي السورية منذ سنة 2012، وبايقافه والتحري معه وتفتيش محتويات هاتفه الجوال، ثبت تواصله معه عبر صفحته الخاصة بشبكة التواصل الاجتماعي 'الفايسبوك' وتقنية 'السكايب' وعبر مكالمات هاتفية عادية".
وأضاف المصدر الأمني انه "باستشارة النيابة العمومية، تم الاحتفاظ بالشاب الذي يفوق عمره 30 عاما، ويعمل عاملا يوميا، في انتظار احالته على التحقيق".
وفي جانب اخر، تمكنت نفس الفرقة مساء أمس الاثنين من الإيقاع بمفتش عنه، وهو كهل فاق عمره ال40 عاما صادر في حقه 26 منشور تفتيش، لارتكابه عددا من تهم الحق العام.
ن ع/باشا
Publié le:2017-02-14 13:33:53
Par:Matouchi (Tunisia )
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