Radio Babnet Tunisie  On Air: Zied Gharsa - Cocktail tourath  
Politique

مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر يذكر الحكومة بان ''نضال عمال الحضائر متواصل حتى تحقيق التسوية النهائية''

Mardi 14 Février 2017
بــاب نــات - ذكر مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر الحكومة بأن "عاملات وعمال الحضائر لن يتراجعوا عن تحركاتهم بل سيطوّرونها بأشكال احتجاجية أخرى حتى تحقيق مطلبهم وهو التسوية النهائية حسب جدول زمني يتفق عليه".

وحيا في بيان له بعنوان "النضال متواصل حتى تحقيق التسوية النهائية" تلقت (وات) الثلاثاء نسخة منه، كل تحركات عمال الحضائر في جميع جهات الجمهورية، داعيا إلى تكثيفها محليا وجهويا والتعبئة للاحتجاج الوطني المقرر يوم 9 مارس بالقصبة.
وأضاف البيان ان المجمع "يدين كل التجاوزات والاعتداءات التي طالت عاملات وعمال الحضائر أثناء الوقفات الاحتجاجية السلمية ويؤكد انها لن تثنينا عن مواصلة المطالبة بالحق المشروع في التسوية النهائية"، داعيا إلى مساندة كل المعتصمين والمضربين عن الطعام من عمال الحضائر.

واعتبر المجمع ان "تخلي الدولة عن واجباتها الدستورية في ضمان العمل اللائق وتعهّداتها في القضاء على كل أشكال التشغيل الهش تفضحه الممارسة التمييزية لملف عمال الحضائر بين ما قبل وما بعد 2011 والواجبات المحمولة عليهم مقابل انتهاك حقوقهم"، وفق ذات البيان.
وأشار البيان إلى ان "التحركات الاحتجاجية التي قام بها عمال الحضائر ما بعد 2011 من أجل حقهم في التسوية النهائية وضمان عمل لائق يليق بتضحياتهم تطوّرت وتنوعت خلال الفترة الأخيرة ووصلت الى اعتصامات مفتوحة بعديد الجهات واضرابات جوع يخوضها عديد المناضلين"، مضيفا انه "أمام حالة ارتفاع منسوب الاحتقان وسط تجاهل من الحكومة واستفزاز من السلط الجهوية أقدم البعض على الانتحار ومحاولة الانتحار على غرار ما وقع في صفاقس وأثناء الاحتجاجات السلمية المؤطرة تعرّض العديد من عاملات وعمال الحضائر للتهديد بالإيقاف والطرد من العمل على غرار ما قام به معتمد صفاقس الغربية ان مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر".
سنا



Publié le:2017-02-14 15:33:34

cadre-edf4e61631eb837a87525e8fde205460-2017-02-14 15:33:34
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138397



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11891,9

  • (10/02)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,42601 DT        1$ =2,28222 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/02)   885,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138397 672|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires