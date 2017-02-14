إنجاز 35 وحدة سكنية في نابل ضمن البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي

Mardi 14 Février 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-02-14 16:19:09

- تم، في ولاية نابل، إنجاز 35 وحدة سكنية موزعة على عدة معتمديات تقدر قيمة الوحدة منها بـ35 ألف دينار، وذلك في إطار القسط الأول من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والمتعلق بالهدم وإعادة البناء المقدرة كلفته بـ 8ر1 مليون دينارا من جملة 2ر3 مليون دينارا الكلفة التقديرية الجملية للبرنامج والذي بلغ عدد المترشحين للانتفاع به حوالي 14 ألف مترشحا، حسب ما أفادت به، اليوم الثلاثاء، رئيسة دائرة الشؤون الاجتماعية بمقر الولاية بثينة الزواوي .وأضافت الزواوي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان مصالح الولاية بصدد فرز ملفات المترشحين للبرنامج في إطار القسط الثاني، حيث تمت إحالة الملفات إلى مصالح الصناديق الاجتماعية والملكية العقارية والقباضات المالية للتحري والتثبت من المعطيات الواردةفيها ، ملاحظة ان الأولوية للمعتمديات التي تتوفر فيها أراض على غرار نابل (90 وحدة سكنية بناء جماعي) وبوعرقوب (75 وحدة سكنية بناء فردي) وتاكلسة (75 وحدة سكنية بناء فردي).وبينت انه تم إدراج 16 حالة في بني عياش من معتمدية قرمبالية ضمن قسط الهدم وإعادة البناء على عين المكان، لافتة إلى أن عدد الوحدات القائمة ضمن برنامج التوسعة بلغ 75 وحدة بكلفة جملية تقدر ب460 ألف دينار.يشار الى ان البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي هو آلية موجهة للفئات ضعيفة الحال المتواجدة بالخصوص في الأرياف والقرى وذلك قصد تحسين وضعها الاجتماعي، وقد تم إحداث لجان جهوية تسهر على تنفيذه ومتابعته انطلاقا من دراسة دقيقة للحالات الاجتماعية، ويهدف البرنامج إلى إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة أو ترميمها وتوسعتها بالإضافة إلى إنجاز وتوفير مشاريع سكن اجتماعي.وتنتفع بتدخلات هذا البرنامج الفئات الاجتماعية التي تشغل مسكنا بدائيا ولا تملك محلا للسكنى، ويتم إنجازه على مراحل حسب الأولوية و يتم ترتيب الفئات الاجتماعية المرشحة للانتفاع به بالاعتماد على معايير معينة منها حالة المسكن، والدخل الشهري للعائلة، والترسيم بقائمة العائلات المعوزة.فتح/يسر