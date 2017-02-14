Radio Babnet Tunisie  On Air: Amina Fakhet - Ya Salam 3al 7obb  
Politique

مواصلة الدعم الالماني الاقتصادي لتونس محور لقاء رئيس الحكومة بوزير المالية الالماني ببرلين

Mardi 14 Février 2017
بــاب نــات - (من مبعوثة وات سارة حطاب ) - تشجيع انخراط تونس في آلية "كومباكت لدعم الاستثمار والمبادرة الخاصة في افريكا "التي ستدعمها المانيا في اطار رئاستها لمجموعة العشرين في شهر جويلية القادم ومواصلة الدعم المالي والاقتصادي لتونس خلال المرحلة القادمة ، كانت ابرز محاور اللقاء الذي جمع صباح اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بوزير المالية الالماني فولفقان شويبله ببرلين.

وافاد وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري لوات ان وزيرالمالية الالماني عبر عن اعجابه للتجربة التونسية في مجال الانتقال الديمقراطي مشيرا ان المسؤول الالماني اكد على ضرورة الانخراط في مشروع "كومباكت فور افريكا "لاهمية هذا البرنامج في دعم الاقتصاد التونسي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية لاسيما المالية منها واضاف العذاري الذي حضر اللقاء ان وزير المالية الالماني عبر عن التفاعل الايجابي لالمانيا مع الاصلاحات التي تقوم بها حكومة الوحدة الوطنية يذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد يؤدي يومي 14 و15 فيفري الجاري زيارة الى المانيا وتتضمن بالخصوص لقاءات مع كل من المستشارة الالمانية ورئيس المانيا الفيدرالية كما يتحادث الشاهد مع وزير الخارجية الالماني ومع عدد من كبار المسؤولين ومن الفاعلين الاقتصاديين ويرافق رئيس الحكومة بالخصوص وزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وكاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج الى جانب وفد من رجال الاعمال.
سارة




Publié le:2017-02-14 12:23:25

cadre-acf88db28fbac1198aec7c6d68526a80-2017-02-14 12:23:25
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 138390



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    11891,9

  • (10/02)
  • Jours d'importation
    100
  •              1 € = 2,42601 DT        1$ =2,28222 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/02)   885,5 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |138390 794|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires