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Politique

المرزوقي: تعرضت لقصف إعلامي من قبل ''القذارة الإعلامية'' طيلة ال3 سنوات الماضية

Mardi 14 Février 2017
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بــاب نــات - قال الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، في حوار على قناة الشرق، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي غير مرحب به في تونس.

وأكد المرزوقي أن السيسي تسبب في مجزرة رابعة وفي سجن 40 ألف مصري، كما أنه "يحاصر اخوتنا في غزة"، مشيرا أن التونسيين "لا يتشرفون بقبول شخص كهذا ".

كما قال المرزوقي أنه تعرض لقصف إعلامي من قبل "القذارة الإعلامية" طيلة ال3 سنوات الماضية: "لم يتركونني يوما واحدا.. الإعلام الكل مجند ضدي.. نفس العملية إلي عملوها لمحمد مرسي"، مضيفا: "رغم هذا، هذا الرجل الذي إسمه السبسي نجح بمليون و700 ألف صوت وأنا مليون و400 ألف صوت".




Publié le:2017-02-14 10:40:50

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1 de 1 commentaires pour l'article 138388

KhNeji  (Tunisia)  |Mardi 14 Février 2017 à 11h 14m |           
لن ولن ولن تتقدم البلاد ولن تقوم لها قائمة بالإعلام الحالي! لابد إن أردنا بحق تحقيق أهداف ومتطلبات الشعب القيام بثورة لتحرير ألإعلام وتطهيره



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