المرزوقي: تعرضت لقصف إعلامي من قبل ''القذارة الإعلامية'' طيلة ال3 سنوات الماضية

وأكد المرزوقي أن السيسي تسبب في مجزرة رابعة وفي سجن 40 ألف مصري، كما أنه "يحاصر اخوتنا في غزة"، مشيرا أن التونسيين "لا يتشرفون بقبول شخص كهذا ".
كما قال المرزوقي أنه تعرض لقصف إعلامي من قبل "القذارة الإعلامية" طيلة ال3 سنوات الماضية: "لم يتركونني يوما واحدا.. الإعلام الكل مجند ضدي.. نفس العملية إلي عملوها لمحمد مرسي"، مضيفا: "رغم هذا، هذا الرجل الذي إسمه السبسي نجح بمليون و700 ألف صوت وأنا مليون و400 ألف صوت".
Publié le:2017-02-14 10:40:50
Par:Abdelaziz Jarboui (Tunisia )
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